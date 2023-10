A Roma quali sono i supermercati anti inflazione dove è possibile fare una spesa economica? Spunta la lista

In Italia, da Nord a Sud è cominciata un’iniziativa voluta dal ministero delle Imprese relativa all’anti inflazione. Si tratta di un patto tra governo e 32 associazioni (agricoltura, commercianti, artigiani, grande distribuzione e industria) volto a limitare i costi della spesa che ogni giorno diventano sempre più alti.

Roma, supermercati anti inflazione: i punti vendita che aderiscono all’iniziativa

Da ottobre fino alla fine dell’anno, scendono i prezzi di alcuni beni primari come la pasta, i saponi, ma anche medicine e prodotti per bambini.

Sul sito del Mimit è stato pubblicato l’elenco dei punti vendita che aderiscono, provincia per provincia, etichettati tramite un apposito “bollino tricolore” all’ingresso.

I supermercati più vantaggiosi sono Coop, Conad, Todis e Pewex con prezzi bloccati su alcuni prodotti e un ulteriore sconto del 10%. I beni che rientrano nella lista sono: pasta, farina, biscotti, uova, merendine, zucchero, alimenti per l’infanzia, caffè, cereali, conserve, riso, detergenti, carta igienica, alimenti per cani e gatti, prodotti per l’infanzia, pannolini, assorbenti, surgelati e yogurt.

In particolare, la Coop è al primo posto con uno sconto del 10% su oltre 200 prodotti a marchio di largo consumo, mentre altri 1000 prodotti avranno i prezzi bloccati. I prezzi più bassi alla Conad sono invece su 600 prodotti. Si aggiungono Elite (con promozioni del 10%) ed Esselunga (con sconti del 20% e in settimana 40 prodotti a meno di 40 euro complessivi).

Seguiranno negozi come Carrefour (900 prodotti a prezzo calmierato, 30 prodotti a 30 euro) e Tigre. Poi anche Lidl (con un carrello di prodotti selezionati con prezzo bloccato sotto i 20 euro), Despar (300 beni a prezzo calmierato), Pim, Famila, Decò e Penny.

Le città che hanno aderito: Roma al primo posto

La città di Roma ha ottenuto 1.381 adesioni. A seguire:

Torino (1.074),

Napoli (801),

Milano (741),

Bologna e Genova (422 punti),

Palermo (369),

Catania (322),

Venezia (299),

Bari (278),

Messina (249),

Cagliari (207),

Reggio Calabria (119).

Alcune regioni ancora non hanno aderito al progetto, si attendono, dunque aggiornamenti per far sì che l’Italia intera possa rientrare in questa iniziativa utile ai cittadini.

