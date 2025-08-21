A Roma aleggia da decenni il mistero della strada in cui c’è sempre vento
Roma custodisce numerosi tesori tra chiese, siti archeologici e opere d’arte, ma non solo: nella Capitale aleggia anche il mistero della strada in cui c’è sempre vento.
Di fronte alla Chiesa del Gesù, edificata nel Cinquecento ad opera di Ignazio da Loyola, c’è il piazzale della basilica dove è nata una delle leggende più antiche di Roma.
Secondo la storia, il diavolo, passeggiando nella zona insieme al vento, entrò nella chiesa e ordinò al vento di aspettarlo fuori. Inaspettatamente il diavolo non riuscì mai più a uscire dalla basilica, trattenuto dalle forze del Bene.
Così, a distanza di anni, il vento è rimasto fuori ad aspettarlo e per questo soffierebbe forte tutt’oggi proprio nei pressi della chiesa.
Nonostante la suggestione, sembra che in questa strada il vento sia persistente a causa della costruzione degli edifici attorno alla chiesa.
Foto: Shutterstock