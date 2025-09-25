Quanti soldi servono per comprare casa a Roma? Ecco le zone più accessibili e quali hanno, invece, i costi elevati

Lo stile di vita si è alzato in tutta Italia, da Nord a Sud e sono tanti coloro che non riescono a permettersi di comprare una casa e tendono ad andare in affitto. Roma è una delle città più costose dove vivere e in alcune zone l’acquisto di un’abitazione ha un costo molto elevato.

Qual è la zona con un costo elevato per l’acquisto di una casa a Roma

Idealista News ha stilato una classifica delle regioni più costose per l’acquisto di una casa e Roma rientra in uno dei primi posti. In particolare, due aree della città eterna che sono Largo dell’Olgiata, una delle zone più esclusive della Capitale, con una media di 2.125.633 euro. L’altra strada dal costo elevato è via Flaminia Nuova dove il prezzo medio di un’abitazione ammonta a 1.666.773 euro.

Lo studio è stato fatto prendendo in analisi il prezzo medio assoluto di tutti i tipi di case come appartamenti, monolocali, attici, chalet che vengono pubblicizzate nella stessa strada. Sono state considerate soltanto le zone con un minimo di 20 annunci.

Largo dell’Olgiata

Largo dell’Olgiata rientra nelle prime dieci posizioni della classifica stilata da Idealista News, con un sesto posto. Si tratta, senza dubbio, di una delle zone più costose di Roma dove si trovano ville e case di centinaia di metri quadrati. Sul web, infatti, sono tanti gli annunci di abitazioni che richiedono un costo elevato.

Via Flaminia nuova

L’altra zona costosa è Via Flaminia Nuova che si trova al decimo posto nell’elenco sopracitato. E’ una parte della città molto rinomata nei pressi della quale si trova Ponte Milvio, il Ponte della Musica e l’Auditorium.

Chi fosse intenzionato all’acquisto di una casa a Roma, dunque, prenda in considerazioni vari aspetti e fattori che potrebbero influire sulla scelta.

