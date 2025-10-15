Sai che la strada più bella del mondo si trova a Roma? Scopri dove si trova e per quale motivo è così affascinante!

Roma la conosciamo tutti, anche se è impossibile scoprire tutte le meraviglie che custodisce, tanto che alcune ci sembrano nascoste, quasi segrete, come la “strada più affascinante del mondo”. Che, ovviamente, è nella Città Eterna. E se vi vengono in mente vie arcinote o luoghi come Piazza di Spagna, Piazza Navona, Fontana di Trevi e Piazza San Pietro, siete fuori strada (è il caso di dirlo, sic!). Ma allora qual è questa strada che riesce a conquistare anche i palati più raffinati dei viaggiatori più esigenti? E dove si trova di preciso?

Leggi anche: — A Roma esiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazza

Via dei Coronari, la “strada più bella del mondo” si trova a Roma

In realtà non siamo distanti da Piazza Navona, ma “la strada più bella del mondo” è Via dei Coronari, che attraversa il cuore di Roma con eleganza e atmosfera.

Durante il Medioevo era conosciuta come Via Recta per via del suo andamento regolare che costituisce un’eccezione tra i tortuosi vicoli romani. Il suo nome attuale prende però il nome dagli antichi venditori di corone religiose che la popolavano, i “coronari”. Era infatti la strada che percorrevano pellegrini diretti a San Pietro.

Oggi non ci sono più i mercanti di rosari, ma tante vetrine di negozi di antiquariato, gallerie d’arte e botteghe di artigiani che mantengono viva la sua anima storica. È una strada che profuma di passato ma parla al presente, un luogo dove si incontrano il Rinascimento e la quotidianità romana, il turismo e la vita di quartiere.

E infatti, anche oggi, passeggiare lungo Via dei Coronari è come attraversare un romanzo. Qui, nel Cinquecento, vissero le celebri cortigiane Fiammetta e Imperia, e si narra che una di loro fosse l’amante di Cesare Borgia. Non lontano sorge la cosiddetta “Casa di Raffaello”, ai civici 122 e 123, dove secondo la tradizione avrebbe abitato il grande pittore. E ogni edificio sembra raccontare una storia: dal maestoso Palazzo Del Drago, costruito nel 1557, a Palazzo Mancini Lucci e Palazzo Bonaventura.

Photo Credits: Shutterstock