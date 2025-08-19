Con la scomparsa di Pippo Baudo, Roma e l’Italia intera non potevano non rendergli omaggio con ricordi, testimonianze e celebrazioni. Il conduttore che per oltre sessant’anni ha accompagnato generazioni e generazioni di spettatori non è stato soltanto un volto televisivo, ma un vero simbolo della cultura popolare italiana. Oggi, però, accanto al cordoglio, prende forma anche una proposta destinata a lasciare un segno tangibile nella Capitale: quella di intitolargli una strada o persino un teatro, così che il suo nome possa rimanere scolpito in eterno nella memoria urbana di Roma. Tra le iniziative che giungono dalla politica e le suggestioni fornite dall’intelligenza artificiale, non ci resta che provare a scoprire insieme quali luoghi della città potrebbero un giorno portare il nome di Pippo Baudo. Facciamolo nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock