A Roma aleggia da decenni il mistero della strada in cui c’è sempre vento

loading

Roma custodisce numerosi tesori tra chiese, siti archeologici e opere d’arte, ma non solo: nella Capitale aleggia anche il mistero della strada in cui c’è sempre vento.

La Chiesa del Gesù a Roma – Foto: Shutterstock

Di fronte alla Chiesa del Gesù, edificata nel Cinquecento ad opera di Ignazio da Loyola, c’è il piazzale della basilica dove è nata una delle leggende più antiche di Roma.

Secondo la storia, il diavolo, passeggiando nella zona insieme al vento, entrò nella chiesa e ordinò al vento di aspettarlo fuori. Inaspettatamente il diavolo non riuscì mai più a uscire dalla basilica, trattenuto dalle forze del Bene.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>  

Così, a distanza di anni, il vento è rimasto fuori ad aspettarlo e per questo soffierebbe forte tutt’oggi proprio nei pressi della chiesa.

Nonostante la suggestione, sembra che in questa strada il vento sia persistente a causa della costruzione degli edifici attorno alla chiesa.

LEGGI ANCHE: — Roma, il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni in questa Chiesa: succede tutti i giorni alle 17:30 ⛪>>

Foto: Shutterstock