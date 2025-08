Dal 18 al 21 settembre, torna nella Capitale il festival che intreccia storie, saperi e memorie con le voci più autorevoli della cultura italiana, nella suggestiva cornice di piazza di Pietra

Dopo il successo delle prime tre edizioni, il Roma Storia Festival torna dal 18 al 21 settembre 2025 con un ricco programma di incontri, lezioni e approfondimenti. Quattro giornate dedicate al grande racconto della storia nella Capitale, con un focus speciale sul tema di quest’anno: “Il racconto di Roma”. Un itinerario fatto di voci, memorie e prospettive che mirano a restituire l’identità unica della Città Eterna.

Le sedi degli appuntamenti saranno, come sempre, luoghi emblematici: piazza di Pietra, la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano e la Sala del Consiglio della Camera di Commercio faranno da cornice agli interventi dei protagonisti.

Il cuore della manifestazione resta quello delle lezioni magistrali gratuite tenute da storici, scrittori e studiosi tra i più autorevoli del panorama italiano, che condivideranno riflessioni, letture e visioni sulla città che ha fatto la storia.

Promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, con la direzione editoriale degli Editori Laterza, il Roma Storia Festival si svolge con il patrocinio della Commissione Europea e di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura.

Il programma completo sarà presentato in conferenza stampa l’8 settembre, presso la sede della Camera di Commercio.

L’idea guida del festival rimane immutata: Roma non è soltanto un luogo fisico, ma un racconto senza fine, un simbolo vivo, stratificato, che continua a riflettersi nel presente. Anche quest’anno, tra arte, musica, cinema e storia, le voci del sapere si alterneranno per raccontarla in tutta la sua complessità e fascino.