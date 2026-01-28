Atac comunica importanti modifiche al servizio della metro B e B1 per consentire lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria.
Quando e dove
La circolazione dei treni sarà parzialmente interrotta a partire dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino all’inizio del servizio di lunedì 2 febbraio.
Nello specifico:
- 30 gennaio: interruzione dalle 21 a fine servizio
- 31 gennaio e 1 febbraio: interruzione per l’intera giornata
La sospensione riguarda la tratta San Paolo – Rebibbia/Ionio e viceversa. La tratta San Paolo – Laurentina rimarrà invece attiva.
Servizio sostitutivo bus
Per garantire la mobilità dei passeggeri, Atac attiverà due linee di bus navetta:
- MB7: San Paolo – Rebibbia
- MB1: Piazza Bologna – Viale Ionio
Per percorrere la tratta della linea B1, sarà necessario cambiare bus a Piazza Bologna.
Parcheggi di scambio
I parcheggi di scambio lungo la metro B resteranno aperti secondo il consueto orario:
- 30 e 31 gennaio: 5:15 – 2:15
- 1 febbraio: 5:15 – 00:15
Ripristino del servizio
La circolazione dei treni sull’intero tracciato della metro B/B1 riprenderà regolarmente lunedì 2 febbraio alle 5:30.
Atac invita i passeggeri a pianificare i propri spostamenti considerando i cambi e il servizio sostitutivo, e a consultare il sito ufficiale o le app dedicate per aggiornamenti in tempo reale.