Atac comunica importanti modifiche al servizio della metro B e B1 per consentire lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria.

Quando e dove

La circolazione dei treni sarà parzialmente interrotta a partire dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino all’inizio del servizio di lunedì 2 febbraio.

Nello specifico:

  • 30 gennaio: interruzione dalle 21 a fine servizio
  • 31 gennaio e 1 febbraio: interruzione per l’intera giornata

La sospensione riguarda la tratta San Paolo – Rebibbia/Ionio e viceversa. La tratta San Paolo – Laurentina rimarrà invece attiva.

Servizio sostitutivo bus

Per garantire la mobilità dei passeggeri, Atac attiverà due linee di bus navetta:

  • MB7: San Paolo – Rebibbia
  • MB1: Piazza Bologna – Viale Ionio

Per percorrere la tratta della linea B1, sarà necessario cambiare bus a Piazza Bologna.

Parcheggi di scambio

I parcheggi di scambio lungo la metro B resteranno aperti secondo il consueto orario:

  • 30 e 31 gennaio: 5:15 – 2:15
  • 1 febbraio: 5:15 – 00:15

Ripristino del servizio

La circolazione dei treni sull’intero tracciato della metro B/B1 riprenderà regolarmente lunedì 2 febbraio alle 5:30.

Atac invita i passeggeri a pianificare i propri spostamenti considerando i cambi e il servizio sostitutivo, e a consultare il sito ufficiale o le app dedicate per aggiornamenti in tempo reale.