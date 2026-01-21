La Roma torna protagonista in Europa League per una sfida di grande prestigio. Nel 7° turno della fase a girone unico, i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico lo Stoccarda, formazione che fin qui ha avuto un cammino praticamente identico a quello dei capitolini. Una partita che può pesare molto nella corsa alla qualificazione.

Stato di forma delle squadre

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento europeo nel miglior momento della stagione: tre vittorie consecutive in Serie A, quarto posto in classifica e filotto positivo anche in Europa League. L’innesto di Donyell Malen ha dato nuova linfa all’attacco e l’ambiente è carico di entusiasmo.

Non è da meno lo Stoccarda di Sebastian Hoeness, anch’esso a quota 12 punti come la Roma e reduce da ottime prestazioni europee. Con una classifica molto corta, questa sfida può davvero “valere doppio”.

Quando si gioca

Partita: Roma-Stoccarda

Roma-Stoccarda Competizione: UEFA Europa League – 7ª giornata

UEFA Europa League – 7ª giornata Data: giovedì 22 gennaio 2026

giovedì Orario: 21:00

Stadio: Olimpico di Roma

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Manu Koné, Cristante (c), Wesley França; Dybala, Pellegrini; Malen.

Allenatore: Gasperini.

Stoccarda (4-2-3-1)

Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor (c); Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav.

Allenatore: Sebastian Hoeness.

Dove vedere Roma-Stoccarda in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su:

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport 4K (canale 214)

Sky Sport (canale 251)

Streaming disponibile su NOW e Sky Go.

Su Eurosport.it saranno disponibili la diretta testuale, il report del match, le pagelle e le interviste post-partita.