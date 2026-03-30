A Roma spiagge smoke-free: tra Ostia e Capocotta stop al fumo in riva al mare. Una rivoluzione che cambierà l’estate (e farà discutere).

Sulle spiagge di Roma potrebbe arrivare una piccola rivoluzione destinata a cambiare le abitudini estive: tra Ostia e Capocotta si parla sempre più di spiagge “smoke free”, con nuove regole che riguardano il fumo in riva al mare. Una proposta che punta a trasformare il litorale romano e il modo in cui si vivono mare ed estate. Sebbene, sembri destinata a far storcere il naso a qualcuno.

Stop al fumo in battigia e aree dedicate: Roma dà il via alle spiagge “smoke free”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’idea allo studio in Campidoglio prevede un divieto di fumo nelle aree più sensibili delle spiagge, in particolare lungo la battigia, cioè a pochi metri dall’acqua. Non solo sigarette tradizionali, ma anche sigari, dispositivi elettronici ed e-cig rientrerebbero nelle restrizioni.

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Parallelamente, il progetto non mira a un divieto totale e rigido: verrebbero infatti create aree fumatori ben segnalate, pensate per concentrare il consumo in spazi specifici e limitare l’impatto sugli altri bagnanti. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra libertà individuale e rispetto degli spazi condivisi, seguendo modelli già adottati in diverse località balneari europee.

Se approvata, la misura potrebbe entrare già nell’ordinanza balneare del 2026, segnando un cambiamento concreto nella gestione del litorale romano e trasformando l’estate in un vero banco di prova.

Alla base della proposta c’è una convergenza di motivazioni che unisce ambiente, salute pubblica e immagine della città. I mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti più diffusi sulle spiagge e spesso finiscono in mare, contribuendo all’inquinamento costiero.

Ma non è solo una questione ecologica. Ridurre il fumo in spiaggia significa anche migliorare la qualità dell’esperienza per tutti: meno esposizione al fumo passivo, maggiore attenzione ai bambini e un ambiente più curato e accogliente per residenti e turisti.

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