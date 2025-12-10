Spelacchio torna a far parlare di sé: un nuovo albero a Roma divide, fa ridere e discutere. Ma dove si trova?

Ve lo ricordate l’albero Spelacchio di Roma? L’albero più discusso, criticato, meme-izzato e in fondo amato della storia recente della Capitale torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non attraverso una replica ufficiale in piazza Venezia, ma grazie a un parente (non dichiarato) apparso dove nessuno se lo aspettava. Un nuovo albero che divide i romani, che fa discutere, arrabbiare e ridere: insomma, tutto quello che un vero Spelacchio dovrebbe saper fare. Ma dove si trova?

Leggi anche: — Natale 2025: luminarie spettacolari e gratis a pochi km da Roma

Roma ha trovato il suo nuovo ‘Spelacchio’. Dove si trova l’albero che fa discutere?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A piazza Navona, durante l’accensione ufficiale dell’8 dicembre scorso, è arrivato un abete alto oltre 20 metri, decorato con palline dorate, rosse e argento e illuminato da 100mila luci LED. Un evento pubblico con tanto di sindaco Gualtieri, banda e atmosfera di festa, ma… qualcosa non ha convinto i romani.

LEGGI ANCHE: ‘White Entropy’, Jacopo Di Cera: «L’arte può scuotere più dei numeri»

E stiamo parlando ovviamente dell’aspetto dell’albero. Rami sottili, conformazione poco curata, decorazioni sproporzionate e persino un vaso nero in plastica che non aiuta a migliorare la percezione estetica.

E, non a caso, sui social le foto sono diventate virali in poche ore e il verdetto è arrivato chiaro e tondo: “È tornato Spelacchio”.

Da “spennacchiato ma simpatico” a “L’albero di Natale? Pare un asciugamano appeso”, la Roma del web si è scatenata. Alcuni hanno difeso la scelta sobria, altri hanno invece invocato la restituzione immediata dell’albero glamour, pieno e scintillante degli anni passati. Ma alla fine, il risultato è sempre lo stesso: chiunque ne parli lo chiama con un unico nome dal sapore ormai storico. Spelacchio.

Photo Credits: Shutterstock