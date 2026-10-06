A pochi passi dal Colosseo, il Rinascimento incontra la fotografia d’autore in una prospettiva inedita e profondamente contemporanea. Dal 9 al 15 ottobre 2026, la Galleria Arca di Noesis (Via Ostilia 3/B) ospita “VERSO LA LUCE / VERS LA LUMIÈRE / TO THE LIGHT – Uno sguardo femminista verso l’opera di Piero della Francesca”, la mostra personale dell’architettrice, regista e fotografa Ernesta Caviola.

Il progetto: tra affreschi rinascimentali e identità femminile

Il percorso visivo site-specific — composto da un’opera video e da suggestive fotografie a colori realizzate a banco ottico su lastra analogica — nasce dall’incontro diretto con il ciclo della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca ad Arezzo.

Gli scatti, autorizzati dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana, sono stati realizzati nel febbraio 2024 durante il cantiere di revisione conservativa, approfittando dell’esperienza “All’altezza di Piero”. Attraverso questo allestimento immersivo, Ernesta Caviola trasforma il capolavoro dell’Umanesimo in una ricerca visiva sull’identità femminile e sull’eredità dello sguardo.

L’esposizione si inserisce nella rassegna “ROMA CON GLI OCCHI DELLE DONNE: MATRONE, MISTICHE, VISIONARIE E RIBELLI”, promossa da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e vincitrice dell’Avviso Pubblico capitolino. La curatela e l’organizzazione sono firmate dal collettivo BE Butterfly Effect, in collaborazione con la Cooperativa Sociale ETS Il Sogno.

Il programma degli incontri e dei talk

Oltre al percorso espositivo, la Galleria Arca di Noesis ospiterà un ricco calendario di talk dedicati al rapporto tra femminismo, arte, storia e tecnica fotografica, introdotta ogni sera da Fabiola Zielli e Ivan Cavalera (BE Butterfly Effect):

Venerdì 9 ottobre (ore 18:00) – Vernissage & Talk Inaugurale

Inaugurazione della mostra e talk “Figlie di una civiltà perduta” con Alice Casciaro, Ernesta Caviola e la presentazione del suo banco ottico.

Sabato 10 ottobre (ore 18:00) – Talk

“Quel che non sappiamo di noi”: un focus sulla genesi del progetto insieme a Ernesta Caviola, Rossella Sileno, Gianluca Peluffo e Alessandro Biti.

Lunedì 12 ottobre (ore 18:00) – Talk

“Attonite creature”: incontro speciale in occasione dei 534 anni dalla morte di Piero della Francesca, con Ernesta Caviola e Michela Ekstrom.

Giovedì 15 ottobre (ore 18:00) – Finissage

Chiusura della mostra con il talk “Improvvisamente Visibile”, insieme a Ernesta Caviola, Lucia Bosso e Marco Valenti.

Info utili

Dove: Galleria Arca di Noesis, Via Ostilia 3/B – Roma (zona Colosseo)

Quando: Dal 9 al 15 ottobre 2026

Inaugurazione: Venerdì 9 ottobre 2026, ore 18:00

Ingresso: Libero durante gli orari della galleria e gli eventi previsti