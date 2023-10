Confermato l’impegno dei romani nel contrastare il fenomeno dello spreco alimentare

L’attenzione per la sostenibilità e la riduzione degli sprechi, in particolare nel contesto del cibo, è in costante crescita in Italia, e Roma si distingue come una delle città leader in questo settore.

Questo fatto è confermato dai dati forniti da Too Good To Go, un’azienda con un forte impatto sociale che gestisce il più grande mercato mondiale per la vendita delle eccedenze alimentari.

Da gennaio 2023 a Roma, grazie alla app antispreco, sono stati salvati quasi 500.000 pasti – per un equivalente di 1.185.000 kg di CO2e evitata.

Per l’occasione, Too Good To Go ha promosso, per le strade della città, la campagna “Salva il pianeta in ogni angolo di Roma”, protagonista delle strade cittadine, per sensibilizzare sempre più romani a contribuire nel loro piccolo ad arginare lo spreco di cibo, approfittando della grande varietà di negozi nei loro quartieri.

I quartieri più virtuosi di Roma

Tra i quartieri più virtuosi nel contrastare lo spreco alimentare si trova il quartiere Esquilino seguito dai quartieri Portuense e Marconi al secondo e dall’area di Salario-Trieste al terzo. Al quarto posto Casal Bottone-Vigne Nuove che precede Garbatella-Ostiense in quinta posizione.

Seguono Torpignattara-Collatino, Prati, Villa Ada-Parioli, Tor Sapienza-Prenestino e Trastevere-Testaccio a chiudere la classifica.

Quali tipologie di Surprise Bag risultano essere le più richieste dai residenti romani?

Le preferenze più comuni sembrano orientarsi verso le Surprise Bag contenenti pizza, prodotti da forno e panificati, nonché prodotti provenienti da negozi o ristoranti che offrono cucina giapponese.