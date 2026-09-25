Roma chiude settembre con un weekend ricco di eventi: sabato 26 e domenica 27 tra cultura, natura, cinema e appuntamenti all’aperto.

Roma si prepara all’ultimo weekend di settembre: sabato 26 e domenica 27 avremo un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, natura, cinema e iniziative da vivere all’aperto. La Capitale offrirà occasioni molto diverse tra loro, in grado di parlare agli appassionati di storia, alle famiglie e a chi cerca un modo insolito per riscoprire la città. Andiamo alla scoperta cinque eventi da non perdere per il prossimo fine settimana romano, tra grandi classici e proposte meno consuete.

Giornate Europee del Patrimonio: Roma apre i suoi tesori

Il 26 e 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, con aperture straordinarie e visite in alcuni luoghi normalmente difficili da esplorare. Tra i luoghi da visitare figurano la Piramide di Caio Cestio, la Villa di Livia, il Mitreo di Santa Prisca e diversi siti archeologici. Sabato sera anche le Terme di Caracalla apriranno eccezionalmente al pubblico.

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Pedalata di Luna Piena a Roma

Sabato sera Roma si attraversa anche su due ruote. La Pedalata di Luna Piena partirà da Piazza del Popolo: ritrovo alle 20 e partenza alle 21. L’iniziativa è gratuita, aperta a tutti e senza spirito competitivo: un modo diverso per vivere la Capitale dopo il tramonto.

Musei Vaticani gratis domenica 27 settembre

Domenica sarà possibile entrare gratuitamente ai Musei Vaticani, come accade sempre nell’ultima domenica di ogni mese. Apertura dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12.30. Tra i capolavori da riscoprire ci sono Cappella Sistina, Stanze di Raffaello e Galleria delle Carte Geografiche.

Pet Carpet, il cinema racconta gli animali

Alla Casa del Cinema torna il Pet Carpet Film Festival, dedicato al rapporto tra uomini e animali. Fino al 27 settembre sono in programma cortometraggi, documentari e animazione. L’ingresso è gratuito, con l’invito simbolico a portare cibo destinato ad associazioni e rifugi.

Il Bioparco celebra il rinoceronte

Domenica 27 il Bioparco di Roma dedica una giornata al rinoceronte e alla sua conservazione. Dalle 11 alle 17 sono previste attività, postazioni tematiche e incontri sul bracconaggio; alle 13 verrà inoltre svelata una statua in bronzo dedicata al rarissimo rinoceronte di Giava.

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