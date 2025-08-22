Roma a settembre si accende tra festival, mostre, musica e buon vino: scopri come vivere la città nei suoi quartieri più autentici.

Superato Ferragosto da un pezzo, il nostro sguardo già volge a settembre, alle ferie finita e a una Roma che torna ad essere caotica e operosa. Ma si tratta anche del periodo in cui possiamo scoprire al meglio la Città Eterna, lontani dal caos dell’estate. A settembre le giornate sono ancora luminose, la sera si può stare ancora all’aperto e la città è più autentica che mai. Ebbene, tra eventi, festival, mostre e appuntamenti d’ogni tipo, in questo settembre la Capitale si animerà di iniziative che permetteranno anche ai visitatori di viverla come veri romani!

Roma a settembre 2025: tutti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il calendario di eventi a Roma di settembre 2025 è ricchissimo e riesce ad abbracciare tutta la città.

A inaugurare la stagione è Romaeuropa Festival, che dal 4 settembre al 16 novembre porta a Roma oltre 700 artisti internazionali con spettacoli di danza, teatro, musica e arte digitale in decine di location diverse. Per chi ama le atmosfere più sperimentali, Short Theatre anima gli spazi del Mattatoio dal 5 al 14 settembre con performance, workshop e concerti che mescolano generi e linguaggi.

Il mese offre anche l’occasione di godersi la cultura senza costi: domenica 7 settembre i musei statali e comunali saranno aperti gratuitamente, in un’occasione ideale per esplorare il patrimonio artistico della città.

Sul fronte enogastronomico, dal 8 al 14 settembre torna il Vinòforum a Villa Borghese, con migliaia di etichette italiane e internazionali e stand gourmet che trasformano il parco in una cantina a cielo aperto.

La musica accompagnerà le serate settembrine con appuntamenti unici: i concerti jazz con vista Colosseo fino a metà ottobre, i Concerti del Tempietto al Teatro di Marcello fino al 28 settembre e il Spring Attitude Festival dedicato all’elettronica alla Nuvola dell’EUR il 12 e 13 settembre. Per gli appassionati di rock e live, il Roma Summer Fest ospita i Sigur Rós e Patti Smith, mentre l’Ostia Antica Festival propone Marlene Kuntz e Pink Floyd Legend.

Non mancheranno le grandi mostre: Elliot Erwitt a Palazzo Bonaparte, Flowers al Chiostro del Bramante e una retrospettiva su Gauguin al Museo Storico della Fanteria. Gli amanti delle passeggiate serali possono scegliere le visite guidate ai Fori Imperiali o l’esperienza immersiva This is Wonderland ispirata a Peter Pan, tra giochi di luce e scenografie fiabesche nei giardini dell’EUR.

