L’8 marzo il cielo di Roma potrebbe regalare uno spettacolo raro: una suggestiva congiunzione planetaria visibile al tramonto, meteo permettendo.

Durante la serata del prossimo 8 marzo, mentre l’Italia intera celebrerà la Giornata internazionale della donna, anche il cielo di Roma potrebbe regalarci uno spettacolo speciale, dato che un evento astronomico suggestivo accompagnerà il tramonto, trasformando la volta celeste in un palcoscenico naturale capace di unire scienza e poesia. La sua visibilità dipenderà dalle condizioni meteo, ma l’attesa è già alta per un fenomeno raro e particolarmente affascinante.

Il “bacio” tra Venere e Saturno visibile dopo il tramonto a Roma, nella serata della Festa della Donna

Protagonista della serata della Festa della Donna sarà una congiunzione planetaria come il “bacio” tra Venere e Saturno, un incontro apparente tra i due pianeti che li farà sembrare vicinissimi nel cielo: l’evento sarà osservabile da Roma poco dopo il tramonto dell’8 marzo guardando verso l’orizzonte occidentale, dove i due astri compariranno bassi ma comunque distinguibili anche a occhio nudo.

Secondo gli esperti dell’Unione Astrofili Italiani, la congiunzione avverrà nella costellazione dei Pesci e offrirà un colpo d’occhio particolarmente suggestivo. Nei pressi sarà presente anche Nettuno, anche se non visibile senza strumenti ottici. Per apprezzare meglio i dettagli di Saturno e dei suoi celebri anelli, è consigliato l’uso di un binocolo o di un piccolo telescopio.

Per godersi davvero lo spettacolo sarà fondamentale trovare un cielo limpido e possibilmente allontanarsi dalle zone più illuminate della città, dove l’inquinamento luminoso può rendere più difficile l’osservazione. Anche l’orario sarà decisivo: il momento migliore sarà intorno alle 19, quando i pianeti saranno ancora visibili prima di scendere sotto l’orizzonte.

Se le nuvole lo permetteranno, dunque, la serata dell’8 marzo offrirà quindi non solo celebrazioni e mimose, ma anche un appuntamento romantico con il cosmo. Un raro allineamento capace di ricordare quanto cielo e storia umana continuino, ancora oggi, a intrecciarsi sopra Roma, regalando momenti di meraviglia accessibili a chiunque alzi lo sguardo.

