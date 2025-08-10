Un museo nascosto nel cuore di Roma, a due passi dai luoghi più affollati ma immerso nella quiete. Ad agosto, può diventare quasi tutto tuo.

Agosto è uno dei mesi migliori per vivere Roma in un modo diverso dal solito: con gran parte dei romani in vacanza fuori città e i turisti concentrati soprattutto nei luoghi più celebri come Colosseo, Piazza San Pietro e gli altri luoghi iconici della Capitale, si aprono occasioni preziose per scoprire luoghi “segreti” ma dal fascino speciale. Nel cuore della città, a pochi passi da scenari di solito affollati, si nasconde un piccolo museo capace di regalare a tutti i suoi visitatori un’atmosfera intima e raccolta. A regnare sono il silenzio, la frescura delle sale climatizzate e il piacere di muoversi senza ressa, con la possibilità di osservare ogni dettaglio con calma. Un’oasi d’arte e storia che ad agosto può trasformarsi in un’esperienza quasi privata, tutta da gustare. Scopriamola insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– A Roma esiste un posto dove poter vedere le stelle anche di giorno. Dove si trova il magico luogo stellato

Photo Credits: Shutterstock