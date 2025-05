Giornata di disagi per i residenti del Municipio III di Roma: oggi, martedì 20 maggio, dalle ore 8:00 alle 22:00, sono previste interruzioni del flusso idrico e abbassamenti di pressione in numerose strade della zona. A renderlo noto è Acea Ato 2, che ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio.

Le vie coinvolte

Le zone interessate dalla sospensione o riduzione dell’acqua comprendono:

via Ferdinando Maria Poggioli

via Raffaello Matarazzo

via Umberto Barbaro

via Filoteo Alberini

via Mario Caserini

via Antonio Pietrangeli

via Antonio Cifariello

via Giovanni Pastrone

via Carmine Gallone

largo Pietro Germi

via Francesco Pasinetti

via Amleto Palermi

Per limitare al minimo i disagi, Acea ha predisposto cinque stazioni di autobotti che garantiranno l’approvvigionamento idrico durante tutta la giornata nei seguenti punti:

largo Pietro Germi

via Antonio Pietrangeli

largo Fratelli Lumière

via Carmine Gallone

via Ferdinando Maria Poggioli

I residenti che necessitano di ulteriori informazioni o assistenza possono contattare il numero verde 800.130.335, attivo per segnalazioni e aggiornamenti.

L’intervento, seppur programmato e finalizzato al miglioramento della rete idrica locale, comporta inevitabili disagi, soprattutto in una giornata feriale. I cittadini sono stati avvisati in anticipo e invitati a organizzarsi per far fronte all’interruzione idrica.

Una giornata difficile, dunque, per il Municipio III, ma necessaria per garantire un servizio più efficiente e affidabile in futuro.

