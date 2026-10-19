A Roma, a due passi da piazza Navona, c’è una via che sembra un sentiero nel bosco: il segreto è in un dettaglio davvero insolito.

A Roma, anche tra le stradine del centro storico, esistono luoghi in grado di sorprendere anche chi conosce bene la città: a pochi passi da piazza Navona, c’è una via che sembra evocare l’atmosfera di un sentiero nel bosco, con un dettaglio insolito che cattura subito lo sguardo dei passanti. È una di quelle piccole curiosità capaci di rendere speciale una passeggiata nella Capitale, dove basta svoltare un angolo per imbattersi in scorci inaspettati e storie tutte da scoprire.

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Via dei Pianellari, la via di Roma con i cartelli che ricordano un sentiero nel bosco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo segreto del quale parliamo si nasconde in via dei Pianellari, una piccola strada nel cuore di Roma. Qui le indicazioni stradali non hanno il consueto aspetto cittadino: sono invece cartelli realizzati in legno, simili a quelli che si incontrano lungo i percorsi naturalistici.

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Non si tratta però di un allestimento temporaneo. Dietro questa particolarità c’è la mano dello scultore Ferdinando Codognotto, che proprio al civico 14 ha aperto la sua bottega-laboratorio nel 1963. Una firma artistica che trasforma un semplice incrocio in una tappa davvero curiosa per chi esplora il centro a piedi.

Le opere lignee di Codognotto hanno raggiunto collezioni pubbliche e private in Europa, America e Giappone. Accanto all’ingresso del laboratorio, fotografie e ritagli di giornale raccontano la sua attività e gli incontri con personalità come Sergio Mattarella e Giovanni Paolo II.

Nel 2018 una sua scultura è stata scelta come premio Virna Lisi, consegnato a Claudia Gerini. Nel 2015 è nata anche la Fondazione Luigina e Ferdinando Codognotto, dedicata alla promozione della scultura, alla ricerca artistica e ai laboratori per i giovani appassionati.

Photo Credits: Annarita Canalella

Photo Credits: Annarita Canalella

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