A Roma arrivano i parcheggi smart: sensori nelle strisce blu diranno in tempo reale se uno stallo è libero o occupato.

A Roma trovare un posto sulle strisce blu potrebbe diventare meno complicato grazie a un nuovo sistema di parcheggi smart pensato per rendere la sosta più ordinata, digitale e controllabile grazie all’uso di sensori installati direttamente negli stalli per capire, in tempo reale, se un posto è libero o occupato. Un cambiamento che punta a ridurre lo stress degli automobilisti, limitare il traffico generato dalla ricerca di parcheggio e rendere più efficiente la gestione della sosta a pagamento in alcune delle zone più frequentate della Capitale.

Come funzionano i sensori nelle strisce blu dei nuovi parcheggi smart a Roma

Il progetto si chiama Sospas, acronimo di Smart On Street Parking System, ed è il nuovo sistema tecnologico avviato a Roma per digitalizzare la gestione dei parcheggi a pagamento. I lavori sono partiti da via dei Cerchi, dove sono iniziate le prime installazioni realizzate da Roma Servizi per la Mobilità.

LEGGI ANCHE: Roma, la strada record di multe: qui gli automobilisti finiscono multati anche 13 volte (e spesso senza accorgersene)

I sensori vengono collocati direttamente negli stalli delle strisce blu, incastrati tra i sampietrini della carreggiata. Il loro compito è rilevare la presenza dei veicoli parcheggiati e inviare i dati a una piattaforma centrale di monitoraggio. In questo modo sarà possibile avere un quadro aggiornato della disponibilità dei posti e gestire la sosta con maggiore precisione.

L’obiettivo è rendere più semplice la ricerca di parcheggio, riducendo i tempi passati a girare in auto e, di conseguenza, anche una parte del traffico prodotto proprio da chi cerca uno stallo libero.

Il sistema interesserà 23 quartieri con sosta tariffata nel I e nel II municipio. Le aree coinvolte comprendono il centro storico, Prati, Flaminio, Parioli, Salario e Nomentano, dove si concentra circa l’80% della sosta a pagamento cittadina.

In totale saranno installati 7.500 sensori. Tutti i quartieri avranno una copertura tecnologica di almeno il 5% dei posti auto, mentre nelle zone più trafficate, come Trastevere, Flaminio, Prati e Monti, si arriverà fino al 40%.

Photo Credits: Shutterstock