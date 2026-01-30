A Roma arrivano i semafori intelligenti: se superi i limiti scatta il rosso. Una sperimentazione che cambia il modo di guidare in città.

Di certo la notizia l’avete già sentita, ma a Roma il modo di affrontare alcune delle sue strade più trafficate sta cambiando completamente con l’installazione dei nuovi semafori intelligenti. L’amministrazione capitolina ha difatti avviato una nuova sperimentazione volta a contrastare gli eccessi di velocità attraverso dei nuovi sistemi tecnologici avanzati, applicati ai suoi impianti semaforici. Se anche tu sei parte di quelli abituati a correre un po’ troppo, abbiamo delle brutte notizie per te: perché i nuovi semafori romani non si limitano a regolare il traffico, ma reagiscono direttamente al comportamento degli automobilisti.

LEGGI ANCHE: La cultura in sciopero a Minneapolis contro l’ICE

Come funzionano i semafori intelligenti a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A differenza dei semafori tradizionali, quelli intelligenti installati o in via di installazione a Roma sono dotati di sensori in grado di rilevare in tempo reale la velocità dei veicoli in avvicinamento. Se un mezzo supera il limite consentito nel tratto interessato, il sistema “decide” autonomamente di far scattare la luce rossa, imponendo lo stop.

LEGGI ANCHE: — Roma, la strada record di multe: qui gli automobilisti finiscono multati anche 13 volte (e spesso senza accorgersene)

L’obiettivo è quello di rallentare il traffico e ridurre il rischio di incidenti, soprattutto nei pressi di incroci e attraversamenti pedonali. La sperimentazione è stata approvata dall’Assemblea capitolina e nasce come risposta a strade che, nel tempo, sono diventate teatro di gravi sinistri. In questo contesto, il semaforo non è più solo un segnale, ma uno strumento attivo di prevenzione.

Il primo banco di prova è via Cristoforo Colombo, una delle arterie più lunghe e veloci della città, spesso utilizzata come una vera e propria “pista”. Qui i semafori intelligenti sono stati installati in via sperimentale e, se i risultati saranno positivi, il modello potrà essere esteso anche ad altre strade considerate a rischio.

Il progetto rientra in una strategia più ampia del Campidoglio per la messa in sicurezza delle strade: zone 30, attraversamenti pedonali rialzati, countdown semaforici e nuovi autovelox già attivi in punti strategici come la Tangenziale Est e via Isacco Newton.

Photo Credits: Shutterstock