Roma nasconde luoghi pieni di storia e bellezza per i quali non si paga il biglietto. Scopri gli angoli segreti della Capitale che puoi visitare senza spendere nulla.

Visitare Roma è sempre un’esperienza unica, ma non si può negare che spesso i biglietti d’ingresso a musei e attrazioni riescano a pesare in maniera consistente sul portafoglio. Eppure la Città Eterna custodisce tesori nascosti per i quali non si paga il biglietto d’ingresso: luoghi meravigliosi, ricchi di storia, fascino e leggende, perfetti per chi vuole vivere Roma in modo diverso e autentico. Non si tratta solo di panorami mozzafiato, ma anche di luoghi silenziosi, angoli vivaci e musei gratuiti che riescono a raccontare la Capitale lontano dai soliti percorsi turistici. Non ci resta che andare alla scoperta di questi angoli segreti: è un modo per lasciarsi sorprendere da Roma senza spendere un euro. Facciamolo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Vuoi entrare gratuitamente ai Musei Vaticani?

Photo Credits: Shutterstock