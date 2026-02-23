Una Roma segreta sorprende anche chi pensa di conoscerla: giardini nascosti e luoghi silenziosi conquistano il Guardian.

C’è una Roma diversa in grado di sorprendere anche chi crede di conoscerla già. È una Roma che va oltre i monumenti più celebri, che non è solo palazzi del potere e Colosseo, luoghi simbolo della cristianità e Fori Imperiali. Stiamo parlando di una città che sa essere anche discreta e silenziosa, tra giardini nascosti, chiesette appartate e luoghi che non vi sareste mai immaginati di poter visitare. Ed è proprio questa dimensione meno evidente ad aver conquistato un quotidiano internazionale come The Guardian, che ha dedicato un itinerario speciale alla Roma segreta, quella lontana dalle rotte turistiche più battute.

Leggi anche: — Santa Francesca Romana, apertura straordinaria del Monastero. Accade una volta all’anno

La “Roma Segreta” conquista il Guardian: tutti i luoghi da vedere

Andiamo con ordine e partiamo dal primo luogo da visitare in questo itinerario di una “Roma segreta” secondo il Guardian. A pochi passi da piazza Navona c’è la prima tappa, Palazzo Altemps, una delle sedi del Museo Nazionale Romano e uno dei luoghi più sorprendenti della città. Oltre la magnificenza delle statue antiche custodite nelle sua sale, è l’edificio stesso a parlare, tra affreschi, cortili rinascimentali e ambienti che creano un dialogo continuo tra arte e architettura.

Poi, accanto alla Piramide Cestia si apre uno degli angoli più suggestivi e inattesi della Capitale: il Cimitero Acattolico, noto anche come “cimitero dei poeti”. Qui riposano figure fondamentali della cultura europea, tra cui John Keats e Antonio Gramsci, ma ciò che colpisce davvero è l’atmosfera sospesa che vi si respira, tra statue consumate dal tempo e gatti che attraversano i vialetti.

Sul colle del Gianicolo, la chiesa di San Pietro in Montorio regala una prospettiva diversa su Roma. Nel suo cortile si trova il celebre Tempietto del Bramante, piccolo ma perfetto nelle proporzioni, considerato uno dei capolavori dell’architettura rinascimentale.

Infine, alle spalle del Gianicolo si estende l’Orto Botanico di Roma, un’oasi verde di dodici ettari che ospita oltre tremila specie vegetali provenienti da tutto il mondo. Tra serre tropicali, ruscelli e vialetti in salita, il rumore della città sembra dissolversi.

Photo Credits: Shutterstock