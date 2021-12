Roma, nasce la scuola di calcio a 5 femminile completamente gratuita

Nasce a Roma Futsal 4 All, la scuola calcio a 5 femminile gratuita della Magliana promossa dal gruppo Compagne di Squadra nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù.

Futsal 4 All è la scuola di calcio a 5 femminile gratuita che nasce alla Magliana grazie all’iniziativa del gruppo Compagne di Squadra: un progetto che avvicina le ragazze all’attività sportiva ma che mira anche a creare un dibattito culturale sul rapporto tra sport e genere. Photo Credits: Comunicazione Generazioni Giovani

Futsal 4 All: la scuola di calcio a 5 femminile gratuita alla Magliana

Si chiama Futsal 4 All ed è un progetto volto a creare una scuola di calcio a 5 femminile gratuita nel quartiere romano della Magliana, presso l’Istituto Comprensivo “Sandro Onofri” di via Greve. Un modo per avvicinare le ragazze allo sport, in un contesto nel quale le scuole calcio femminile sono una realtà più unica che rara.

Futsal 4 All nasce dunque nel cuore della Magliana, grazie ad un progetto meraviglioso che prevede allenamenti, partite, tornei e clinic con calciatrici di Serie A1. Ma è anche arricchito da alcuni Focus Group sul rapporto tra genere e sport, allo scopo di coinvolgere le ragazze in una serie di iniziative a carattere sportivo e culturale.

Il progetto si rivolge alle bambine e alle ragazze dai 5 ai 14 anni, che potranno partecipare alla scuola ogni lunedì, mercoledì e giovedi dalle 17.00 alle 18.00.

Futsal 4 All è un progetto del gruppo Compagne di Squadra, vincitore di VitaminaG – realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù – il bando che dà energia alle idee degli under 35.

Photo Credits: Comunicazione GenerAzioni Giovani