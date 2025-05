Tensione altissima nel centro della Capitale. Durante la manifestazione indetta contro il Decreto Sicurezza, nel pomeriggio del 26 maggio 2025, sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in Piazza Barberini. Il corteo, organizzato dalla rete nazionale “No Ddl Sicurezza” in concomitanza con il dibattito parlamentare sul provvedimento, è stato disperso dalle unità antisommossa intervenute per contenere la protesta.

La situazione è degenerata quando alcuni partecipanti, dopo essere stati bloccati lungo il percorso autorizzato, hanno iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con cariche e l’uso di manganelli per sgomberare la piazza. Numerose persone si sono date alla fuga tra i vicoli adiacenti, mentre l’area è rimasta presidiata a lungo dalle forze di sicurezza.

A scopo precauzionale, elicotteri della polizia hanno sorvolato la zona per diverse ore, monitorando l’evolversi della protesta dall’alto. L’intero quadrante è stato chiuso al traffico, e le linee metro A e B hanno subito temporanee interruzioni nel tratto centrale.