L’estate del Luneur Park parte con una nuova formula pensata per accompagnare le famiglie dalla mattina fino alla sera tra giochi d’acqua, giostre e spettacoli sotto le stelle. Da sabato 6 giugno il celebre parco divertimenti di Roma si “fa in tre” con la Splash Zone, le attrazioni storiche e il nuovo Luna Village, festival serale a ingresso gratuito.

La giornata al Luneur inizia dalle ore 10 con l’apertura della Splash Zone, l’area acquatica dedicata soprattutto ai più piccoli. Scivoli, giochi d’acqua, onde e spazi relax immersi nel verde diventano così un rifugio perfetto contro il caldo dell’estate romana.

Dal pomeriggio, a partire dalle 16, tornano protagoniste anche le giostre del parco, con attrazioni dedicate ai bambini di tutte le età. Tra queste anche la storica Ruota Panoramica, simbolo del Luneur e tra le immagini più riconoscibili del divertimento romano.

La grande novità dell’estate 2026 è però il Luna Village, il festival serale che dalle 19 trasformerà il parco in un villaggio all’aperto con eventi gratuiti, musica live e intrattenimento per famiglie.

Fino al 31 agosto sono previsti oltre 66 appuntamenti tra concerti, tribute band, spettacoli di danza, magia, dinosauri animati, dj set, piano bar e attività dedicate ai bambini. Non mancheranno inoltre food court, garden bar e aree dedicate alla socialità e al relax.

L’inaugurazione ufficiale del Luna Village è in programma proprio sabato 6 giugno con la partecipazione della content creator Giulia Sara Salemi e dei Red Aria Blu, youtuber amatissimi dal pubblico più giovane, protagonisti di uno show ispirato al mondo Disney tra musica, spettacolo e animazione.

“Luneur Park rafforza l’offerta estiva confermandosi uno dei punti di riferimento per le famiglie a Roma – spiega David Tommaso, general manager parchi della Network Holding –. Accanto alla consueta apertura diurna, principalmente per i bambini, abbiamo voluto pensare anche ai genitori con un’esperienza serale più rilassante e spensierata”.

Con la nuova formula estiva il parco punta così a diventare uno dei luoghi simbolo dell’estate romana per famiglie, bambini e gruppi di amici, unendo divertimento acquatico, spettacoli e intrattenimento serale in un’unica esperienza.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale del Luneur Park.