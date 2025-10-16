Roma si prepara a una giornata difficile: il 17 ottobre scatta uno sciopero nazionale che potrebbe fermare la raccolta rifiuti. Ecco cosa sapere

Roma si prepara a una giornata di possibili disagi sul fronte dei servizi ambientali. Le sigle sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FIADEL hanno infatti proclamato per venerdì 17 ottobre 2025 uno sciopero generale nazionale dell’intero comparto dell’igiene ambientale, che interesserà sia il settore pubblico che quello privato.

La società AMA S.p.A., che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Roma, ha comunicato di aver attivato le procedure per garantire i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90 e dagli accordi con le organizzazioni sindacali.

Saranno assicurate in via prioritaria:

la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi ;

; l’apertura di sette Centri di Raccolta : Bufalotta, Tiburtina/Ponte Mammolo, Cinecittà, Laurentina, Acilia, Corviale e Battistini;

: Bufalotta, Tiburtina/Ponte Mammolo, Cinecittà, Laurentina, Acilia, Corviale e Battistini; la raccolta dei rifiuti provenienti da utenze sensibili come ospedali, scuole, stazioni, caserme e carceri ;

come ; lo spazzamento e la pulizia dei mercati rionali ;

; la pulizia delle aree di maggiore interesse turistico e museale, nei limiti previsti dalle normative.

Nonostante la garanzia dei servizi essenziali, AMA avverte che per le altre attività potrebbero verificarsi rallentamenti, sospensioni o accumuli temporanei di rifiuti. L’impatto effettivo dipenderà dal livello di adesione del personale allo sciopero.

Si consiglia quindi ai cittadini di evitare di conferire rifiuti nei giorni immediatamente precedenti e durante lo sciopero, in modo da agevolare la ripresa regolare del servizio nel fine settimana.

Lo sciopero interesserà anche il settore funerario, per i lavoratori inquadrati nel contratto nazionale dell’igiene ambientale.

Anche in questo caso, tuttavia, saranno garantiti i servizi indispensabili legati alle operazioni di sepoltura e trasporto delle salme, come previsto dalla normativa vigente.

Lo sciopero avrà durata per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre e rientra in una mobilitazione nazionale volta a richiedere migliori condizioni contrattuali e tutele per i lavoratori del settore, oltre a un rinnovo del contratto collettivo nazionale dell’igiene ambientale.

Foto: Shutterstock