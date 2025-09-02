Il rientro dalle vacanze per i romani si preannuncia complesso: giovedì 4 settembre 2025 sarà una giornata difficile per chi utilizza i mezzi pubblici. Sono infatti previsti due diversi scioperi che metteranno a rischio bus, metro, tram e treni.

Lo sciopero Atac di 4 ore

Il sindacato Sul ha proclamato uno sciopero aziendale di quattro ore, confermato da Atac, che si svolgerà dalle 8:30 alle 12:30.

L’agitazione interesserà l’intera rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitane e la ferro-tranvia Termini–Centocelle. Sono invece esclusi i collegamenti gestiti da operatori privati in subaffidamento.

Durante lo sciopero:

il servizio di metro, bus e tram non sarà garantito ;

; eventuali stazioni aperte della metropolitana potrebbero non avere scale mobili, ascensori e montascale in funzione ;

; i parcheggi di interscambio resteranno aperti ;

; possibili interruzioni anche per le biglietterie fisiche, mentre quelle online funzioneranno regolarmente.

Linee escluse dall’agitazione

Lo sciopero non coinvolge i collegamenti Cotral, Astral e Trenitalia.

Resteranno inoltre attivi i collegamenti Atac affidati a operatori esterni, tra cui le linee: 021, 043, 075, 113, 246, 313, 351, 500, 551, 669, 980 e molte altre. Servizio regolare anche per i bus gestiti da Atr, Bis, Troiani e Tuscia.

Lo sciopero nazionale dei treni

La stessa giornata sarà segnata anche da uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS (Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord). L’agitazione inizierà alle 21 di giovedì 4 settembre e si concluderà alle 18 di venerdì 5 settembre.

In queste ore i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, sia sulle linee regionali che su quelle a lunga percorrenza.

Per i treni a media e lunga percorrenza sarà disponibile l’elenco delle corse garantite.

Nel trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali nelle fasce di garanzia dei giorni feriali, dalle 6 alle 9 del mattino.

Un rientro in città complicato

Tra lo stop dei mezzi Atac in mattinata e i possibili disagi su bus e metro, la giornata di giovedì 4 settembre rischia di mettere a dura prova i pendolari e i cittadini di rientro dalle ferie. Alla sera, con l’avvio dello sciopero ferroviario, i problemi si estenderanno anche ai collegamenti nazionali e regionali, rendendo ancora più difficile la mobilità in tutta Italia.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>