La Roma torna protagonista in campionato. Oggi, sabato 10 gennaio, i giallorossi ospitano il Sassuolo allo stadio Olimpico nel match valido per la 20ª giornata di Serie A.

La squadra allenata da Gasperini, attualmente quinta in classifica, arriva dal successo esterno contro il Lecce, mentre i neroverdi di Fabio Grosso, undicesimi, cercano riscatto dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus.

Roma-Sassuolo: orario

La partita è in programma oggi alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

Sassuolo (4-3-3)

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Grosso.

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match sarà visibile anche in streaming tramite l’app di DAZN, disponibile su smart tv, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.