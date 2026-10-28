Roma ritrova Sant’Ivo alla Sapienza: dopo anni di chiusura, il capolavoro barocco di Borromini riapre al pubblico. Ecco come visitarlo.

Roma può finalmente ritrovare uno dei suoi tesori più affascinanti, un capolavoro del Barocco rimasto per anni lontano dagli occhi dei visitatori: Sant’Ivo alla Sapienza. La chiesa riapre le sue porte e può così a mostrare una bellezza in grade di sorprendere anche chi conosce bene la Capitale. Un momento da non perdere per tutti gli amanti dell’arte e dell’architettura, ma anche per chi vuole riscoprire una Roma meno scontata, fatta di meraviglie nascoste e storie che aspettano di essere raccontate.

Sant’Ivo alla Sapienza, il capolavoro segreto di Borromini torna a splendere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La chiesa, nascosta nel cortile del Palazzo della Sapienza in corso del Rinascimento, è una delle creazioni più sorprendenti di Francesco Borromini. La sua celebre lanterna a spirale svetta sui tetti del centro storico, mentre all’interno geometrie concave e convesse giocano con la luce.

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Consacrata nel 1660, Sant’Ivo è rimasta a lungo inaccessibile, anche per le conseguenze del terremoto del 2016. Il restauro, sostenuto dal PNRR, ha restituito splendore agli stucchi bianchi e alla pala d’altare di Pietro da Cortona. Il suo impianto a stella è un enigma architettonico che affascina ancora studiosi e visitatori.

La riapertura è scattata martedì 27 ottobre 2026 grazie alla collaborazione tra Archivio di Stato, Diocesi di Roma e Touring Club Italiano. Le visite sono gratuite e non richiedono prenotazione: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, con ingressi ogni mezz’ora e un massimo di 50 persone.

Nella chiesa si celebra inoltre la Messa alle 9 nei giorni feriali e alle 11 la domenica. Da dicembre sono previsti anche concerti di musica sacra e classica: un’occasione in più per scoprire questo gioiello romano.

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