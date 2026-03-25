Santa Maria Maggiore a Roma nasconde un dettaglio segreto sulla facciata: un particolare curioso che sfugge ai più.

La Basilica di Santa Maria Maggiore è sicuramente una delle chiese più celebri e visitate dell’intera città e, com’è ovvio, custodisce una serie di dettagli che a volte riescono a sfuggire anche agli sguardi più attenti. Basta osservare la sua facciata – così ricca di elementi simbolici e decorativi – per riuscire a capire che c’è dietro molto più di quanto non riusciamo a scorgere a prima vista. Proprio lì si nasconde infatti un particolare curioso e inatteso che continua ad affascinare chi sa dove guardare, tra arte, storia e suggestione.

Santa Maria Maggiore a Roma: sulla sua facciata c’è un volto “ribelle” nascosto tra santi e papi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il pontificato di Papa Sisto IV, nella seconda metà del ‘400, la facciata della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma fu arricchita con statue di santi e papi, in un intervento volto a rafforzarne la struttura e il valore simbolico. Proprio in questa fase, secondo una tradizione tramandata nel tempo, uno degli scalpellini avrebbe inciso di nascosto un piccolo volto sorridente su uno dei marmi utilizzati. Un gesto non del tutto convenzionale, quasi una firma clandestina, che rompe la solennità dell’insieme con un tocco sorprendentemente umano.

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Individuare questo volto non è semplice: si tratta di un dettaglio minuscolo, perfettamente mimetizzato tra le decorazioni della loggia superiore. La posizione, secondo gli esperti, è leggermente spostata verso destra rispetto al centro, tra le statue che ornano la facciata.

Serve attenzione, pazienza e uno sguardo allenato per riconoscere quel sorriso nascosto, quel sorriso ribelle. È proprio questo che rende il dettaglio così affascinante: un piccolo enigma inciso nella pietra, in grado di trasformare la basilica in un racconto fatto di fede, arte e misteri.

Photo Credits: Alessia Malorgio