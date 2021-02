Roma San Valentino cena nella romantica Igloo o nella navicella spaziale Apollo

Atmosfera unica in location ‘vestite’ d’amore, per vivere in maniera speciale e suggestive i giorni più romantici dell’anno. È questa la proposta di Qvinto, che […]

Atmosfera unica in location ‘vestite’ d’amore, per vivere in maniera speciale e suggestive i giorni più romantici dell’anno.

È questa la proposta di Qvinto, che per l’arrivo della festa di San Valentino lancia i ‘Qvinto love days’.

Dall’11 al 21 febbraio il polo della ristorazione romana, immerso nella cornice verde del Parco di Tor di Quinto, propone piatti speciali preparati dagli chef, tantissimi dolci, per vivere una food experience unica e in modo ‘different’ in stile Qvinto.

Durante questi undici giorni si potrà pertanto decidere di vivere la propria originale esperienza culinaria nelle diverse location che Qvinto propone: dal ristorante, al secret garden, alla terrazza del The Roof, alla navicella spaziale Apollo, fino ai suggestivi Igloo, addobbati con cuori e rose.

Le location infatti sono state decorate in maniera speciale, per assicurare momenti unici e indimenticabili, e organizzate per garantire il massimo della sicurezza possibile.

Qvinto è il polo della ristorazione, aperto a Roma nel marzo 2019, che punta ad offrire una food experience unica, adatta a ciascun momento della giornata (aperto dalle 10.00 alle 18), con cucina sia made in Italy (pizza compresa) che mediterranea, con possibilità di gustare anche colazioni internazionali; servizi e accoglienza in stile anglosassone, e concept interno incentrato sulla naturalità.

500 i coperti, oltre 90 le persone impiegate, 400 i posti auto, coperti da 2.000 pannelli fotovoltaici, in un parco di circa 112.000 metri quadri, pulito e attrezzato, che 20 anni fa era un campo rom. Oltre al ristorante, a disposizione dei clienti anche lounge bar per esibizioni musicali ed eventi mondani.