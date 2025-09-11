Roma si prepara a salutare l’estate: l’equinozio d’autunno porta con sé giornate più corte e aria più fresca. Scopri cosa cambierà.

L’estate sta lentamente lasciando spazio a una nuova stagione, e Roma si prepara ad accogliere l’autunno. Il 22 settembre 2025, alle 20:19 ora italiana, si verificherà l’equinozio d’autunno, l’evento astronomico che segna ufficialmente il passaggio alla stagione delle giornate più corte e delle temperature più miti.

Leggi anche: — Cambio dell’ora in arrivo: da ottobre tramonti prima e più ore di buio

Settembre, infatti, è un mese di transizione: il sole comincia a scendere sempre più basso sull’orizzonte, le ore di luce diminuiscono progressivamente e le notti iniziano ad allungarsi. A Roma, ad esempio, il 1° settembre il giorno dura 13 ore e 12 minuti, mentre alla fine del mese sarà ridotto a 11 ore e 52 minuti. Significa che nel giro di trenta giorni si perdono circa un’ora e venti minuti di luce solare.

Come cambia il clima a Roma e in Italia

L’equinozio è un momento particolare: in quell’istante, la durata del giorno e della notte è praticamente identica in tutto il mondo. Poi, nell’emisfero boreale, le giornate continueranno ad accorciarsi, portandoci gradualmente verso l’inverno. All’opposto, nell’emisfero australe, lo stesso fenomeno segna invece l’arrivo della primavera.

Nella capitale, le prossime settimane porteranno un clima più fresco soprattutto al mattino e alla sera, anche se le ore centrali della giornata potranno ancora regalare temperature miti e giornate soleggiate. In generale, però, le differenze regionali sono evidenti:

Nord Italia : il calo termico è più netto, con minime che possono scendere da 18°C a inizio mese fino a 12°C verso la fine.

: il calo termico è più netto, con minime che possono scendere da a inizio mese fino a verso la fine. Centro Italia : le massime restano mediamente più alte, intorno ai 25-26°C , ma le minime possono scendere anche sotto i 15°C .

: le massime restano mediamente più alte, intorno ai , ma le minime possono scendere anche sotto i . Sud e isole: il mare ancora caldo mantiene un clima estivo più a lungo, con minime che restano intorno ai 19°C e persino notti tropicali in alcune località.

Per i romani, l’equinozio è anche un invito a cambiare abitudini: le serate si accorciano, le temperature diventano più gradevoli e la città si prepara a vivere un autunno fatto di passeggiate, eventi culturali e i primi colori caldi del fogliame.

Foto: Shutterstock