A Roma arriva la Rome Eye: una ruota panoramica di 50 metri all’Eur e un mese di eventi tra musica, luci e solidarietà!

Il Natale 2025 a Roma promette di farsi più luminoso e spettacolare che mai: all’Eur arriva una novità pronta a cambiare lo skyline della Capitale, ovvero una gigantesca ruota panoramica capace di dominare il quartiere e illuminare il cielo d’inverno. E attorno, per tutto dicembre, un mese di eventi tra musica, arte e solidarietà.

Rome Eye: la ruota panoramica da 50 metri che illumina l’Eur per il Natale 2025

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 22 novembre al 6 gennaio, in viale Oceania, debutta la Rome Eye, la ruota panoramica mobile più grande mai montata a Roma. Alta 50 metri, regalerà una vista mozzafiato sul Colosseo Quadrato e sul laghetto dell’Eur, con cabine sospese da cui ammirare la città vestita a festa.

La ruota sarà il cuore del Natale all’Eur, la quinta edizione del “Natale Diffuso” capitolino, con tredici tappe in tutta Roma e un villaggio natalizio permanente in viale America. Tra caldarroste, vin brulé e installazioni luminose, l’atmosfera si accenderà ufficialmente l’8 dicembre, con l’albero dell’Immacolata sulla Scalinata di viale Europa e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo illuminata come in una cartolina anni ’50.

A rendere la serata ancora più magica, il live swing di Vera Dragone accompagnata dai Ronnie & The Ramblers, che porteranno le note dei grandi classici natalizi nel cuore dell’Eur.

Il mese di dicembre sarà un susseguirsi di eventi: il 13 dicembre, la ruota panoramica diventerà un palco sospeso nel cielo con un DJ set internazionale curato dal Room26 e dalla direzione artistica di Neon — un’esperienza unica, tra musica e panorama mozzafiato.

Il 20 dicembre, invece, spazio alla solidarietà con il Concerto di Natale nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo, guidato da Padre Luca Atzeni: un evento benefico il cui ricavato sarà destinato alla Caritas parrocchiale.

Parallelamente, il Casale della Massima e il parco circostante ospiteranno il “Natale di Massima”, con film per bambini, rassegne di cinema indipendente e spettacoli dedicati alle famiglie.

