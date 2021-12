Roma ristoranti Befana 6 gennaio 2022, menu e prezzi

Cosa fare il giorno della Befana? Dove andare a mangiare il 6 Gennaio 2022? A Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco alcune delle proposte pensate dai migliori ristoranti della Capitale.

L’ORTO ROMANO: IL BRUNCH DELLA BEFANA DA MR DOYLE



Da poco inaugurato, l’Orto Romano – la nuova serra urbana temporanea con spazio eventi e ristorante Mr Doyle a due passi da San Pietro nel cuore verde di Roma – continua a ampliare la proposta con attività ed eventi confermandosi come nuovo hub culturale.

Per il giorno della Befana, Mr Doyle propone uno special brunch che prevede la degustazione dello smoked di fagioli, salsiccia Mr Doyle, uova strapazzate con bacon croccante, tapas con pork belly e un piatto di dolci con la red velvet, torta al cioccolato e un cornetto fresco, da abbinare a un drink a scelta tra caffè, cappuccino e succo di frutta (prezzo 25.00 euro).

Si potrà pranzare all’interno della serra, dove è ospitata un’esposizione botanica permanente, con centinaia di piante di diverse tipologie. L’area del Bbq restaurant di Mr Doyle ha una connotazione botanica ispirata al confine fra Texas e Messico, con piante appartenenti al clima desertico e pre-desertico, come i cactus, gli arbusti e le succulente, adatte alla sopravvivenza in un clima arido.

ORARI

Sempre aperto dalle 19:00 alle 24:00

Domenica anche dalle 12:30 alle 24:00

Giorno di chiusura di Mr Doyle: lunedì

L’ORTO ROMANO

Vicolo del Gelsomino, 68

(traversa Via Gregorio VII) – 00165 Roma

Parcheggio: su Gregorio VII oppure su Largo Cardinal Clemente Micara

CONTATTI MR DOYLE

349 0034779

restaurant@mrdoyle.it

www.mrdoyle.it

BRUNCH DELLE FESTE E ANIMAZIONE PER I PIu’ PICCOLI DA QUEEN MAKEDA GRAND PUB



Per la festa della befana Queen Makeda Grand Pub propone il brunch delle Feste con i grandi classici della tradizione dal mondo e animazione per i più piccoli.

Dalle 12:30 alle 16:00 il classico brunch servito al tavolo in stile Queen Makeda si arricchisce di piatti natalizi della tradizione dal mondo.



Per iniziare antipasti a centrotavola da condividere, tra questi Wrap con pulled pork, smorrebrod di salmone, tempura di stagione, chili con carne, sformati di verdure, hummus di ceci, insalata greca, zuppe e wok. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra il Biryani, il tipico riso saltato con verdure, pollo e spezie o il Gulash, lo spezzatino di manzo speziato servito con patate e cipolle oppure la Tajine, il cous cous mediorientale con verdure miste e spezie. E ancora il Tacchino ripieno, piatto americano per eccellenza con purè di patate dolci e fondo bruno al burro, lo Stinco di maiale marinato alla birra servito con crauti e patate, Croque madame, il tipico sandwich francese con besciamella, prosciutto cotto e uovo all’ occhio di bue servito con french fries, lo Jansson piatto tradizionale della cucina svedese a base di patate e cipolle con aringhe affumicate e il Trancio di salmone in crosta di patate e besciamella al pepe rosa. Per concludere oltre i classici dolci monoporzione al kaiten illimitati, saranno presenti anche i dolci di Natale come panettone, pandoro e torroncini. Succhi di frutta e caffè americano inclusi. (costo 25 euro a persona).



MENU KIDS

Presente il menu kids per i più piccoli con un piatto a scelta tra mini burger, lasagna, cotoletta di pollo o bastoncini di pesce, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta. (costo 15 euro a bambino). Sarà presente l’animazione de Le Cicogne.



È consigliata la prenotazione.



ORARI:

Sempre aperto dal lunedì alla domenica dalle 18.00 alle 24.00 – sabato e domenica anche dalle 12.30 alle 16.00

Chiuso il 31 dicembre



CONTATTI

Queen Makeda Grand Pub

Via di San Saba 11 – Roma

Tel. 06.5759608