A pochi passi da Termini, da via Nazionale e non lontano da piazza di Spagna, esiste un luogo in cui Roma sembra rallentare. Appena si varca la soglia della Pizzeria Ristoro Est!Est!Est!, lo scenario cambia: la città rimane fuori, mentre dentro si entra in una dimensione sospesa tra memoria e identità.

Boiserie originali, tavoli e sedie d’epoca, fotografie storiche e cappelliere alle pareti raccontano una Roma che non c’è più, ma che qui continua a vivere. “Quando si entra sembra davvero un viaggio nel passato”, racconta Marco Ceccarelli, uno dei proprietari, che insieme ai soci ha avviato un percorso di rilancio del locale storico.

Tra gli elementi più curiosi conservati all’interno c’è anche una fotografia che ritrae il primo forno elettrico installato a Roma proprio in questo locale, testimonianza di una storia che attraversa più di un secolo di trasformazioni cittadine.

La pizzeria nasce infatti nel 1888 come Antica Bottiglieria Est!Est!Est!, fondata dal Cavaliere Ambrogio Ricci, produttore del celebre vino di Montefiascone. Nei primi anni del Novecento, con l’arrivo dell’elettricità, il locale diventa una delle prime pizzerie della Capitale, mantenendo poi nel tempo il suo impianto storico, arricchito dall’intervento di restauro del 1920 che ne ha definito l’aspetto ancora oggi visibile.

Oggi il locale conta circa 120 coperti tra sale interne e dehors, e si inserisce in un quadrante strategico della città: tra Monti, Esquilino, Termini e il Palazzo delle Esposizioni, a due passi dal centro ma lontano dal suo caos più frenetico.

Il nuovo corso della pizzeria punta a riportare questo indirizzo al centro della vita gastronomica romana, attraverso una riorganizzazione del menù e dell’esperienza complessiva. “Abbiamo lavorato sull’organizzazione, sull’accoglienza e anche sulla digitalizzazione del locale”, spiega Ceccarelli, che insieme ai soci ha preso la gestione della struttura con l’obiettivo di valorizzarne l’identità storica.

Accanto alla pizza romana sottile e croccante, rimasta protagonista dell’offerta, trova spazio una cucina che guarda alla tradizione capitolina: dai grandi classici come amatriciana, carbonara e saltimbocca, fino a piatti meno noti ma profondamente identitari come l’uovo in trippa.

Tra le proposte più caratteristiche anche la “Mezzaluna del ristoro”, metà pizza e metà calzone ripieno (con ricotta, fiordilatte, friarielli e pecorino), e i fritti della tradizione come i fiori di zucca (da provare assolutamente!), le crocchette di patate e il pandorato, ricetta di recupero che riutilizza il pane in chiave popolare.

Ma il vero elemento distintivo del nuovo corso è il ritorno del calendario gastronomico romano, una tradizione domestica che scandiva la settimana nelle famiglie della Capitale: il lunedì dedicato alle ricette di recupero come le polpette, il martedì e il venerdì al pesce e al baccalà, il mercoledì al quinto quarto con la trippa protagonista, e il giovedì agli gnocchi.

“Era un’abitudine legata alla cultura popolare e anche al calendario religioso – spiega Ceccarelli – oggi si è persa perché tutto è sempre disponibile, ma prima ogni giorno aveva un senso preciso anche a tavola”.

Una filosofia che oggi diventa anche strumento di rilancio: riportare i piatti non solo nel menu, ma nella memoria collettiva dei romani e delle nuove generazioni.

Il locale, tra interventi di restauro conservativo e valorizzazione degli arredi storici, punta così a proporsi non solo come pizzeria, ma come luogo di identità cittadina.

Un indirizzo che appartiene alla storia di Roma e che oggi prova a raccontarla di nuovo, partendo da una semplice idea: a volte, per riscoprire una città, basta sedersi a tavola.