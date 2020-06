Roma, riapre il Pantheon: ecco le regole da seguire

La Cultura a Roma riapre: da oggi il Pantheon torna ad accogliere visitatori. Ecco le norme di sicurezza per visitare l'antico tempio

Riapre il Pantheon a Roma, insieme ad altri siti culturali e archeologici in tutta Italia. Dopo la chiusura a causa del Coronavirus, sarà finalmente possibile visitare il bellissimo tempio nel centro della Capitale. Ecco le norme di sicurezza per entrare.

Riapre il Pantheon: ecco come visitarlo

Domani 9 giugno sarà finalmente possibile tornare a visitare il #pantheon dopo 3 mesi di chiusura. La gestione dell’ingresso e della visita del monumento avverrà nel rispetto delle normative covid e della sicurezza di tutti quanti noi

Il Pantheon è il sito turistico più visitato in Italia – nel 2019 ha visto il passaggio di circa 9 milioni di visitatori. Come sempre, l’ingresso è gratuito; è necessario rispettare le regole di sicurezza e di distanziamento per effettuare la visita. Secondo le norme, per accedere al Pantheon è necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento di un metro dagli altri visitatori. Gli accessi saranno contingentati ed è prevista all’ingresso la misurazione della temperatura corporea.

Per quel che riguarda gli orari, sul sito ufficiale si può leggere che il Pantheon è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 19:30. (ultimo ingresso alle ore 19:15). La domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:45).

Da oggi sarà possibile tornare a visitare anche il Monumento a Vittorio Emanuele II e il Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma.

Giovedì 11 Giugno invece torneranno ad essere aperte al pubblico le Gallerie nazionali di Arte antica a Palazzo Barberini e Galleria Corsini. Per sapere quali luoghi della cultura hanno riaperto si può consultare la pagina dedicata sul sito dei Beni Culturali, disponibile a questo link.