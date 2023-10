A Roma, nel tranquillo quartiere Africano di Roma, precisamente in via Galla e Sidama 16, si prepara a riaprire un cinema noto ai romani: è lo storico Cinema Apollo.

Questa iconica struttura, chiusa dal lontano 2000, è stata acquistata all’asta nel 2019 per un importo inferiore ai 900.000 euro. La presidente del II municipio, Francesca Del Bello, ha rivelato che il nuovo Apollo non sarà soltanto un luogo per proiezioni cinematografiche, ma avrà anche spazio per attività culturali, tra cui una scuola di danza.

La storia del vecchio Cinema Apollo

Foto Shutterstock

L’Apollo Cinema, conosciuto anche come Cinema Africa, ha una storia affascinante che affonda le radici negli anni ’50. Molti residenti del quartiere conservano con affetto i ricordi delle loro visite a questo cinema. Gaetano Chiacchio, noto barista di piazza Elio Callistio, ha condiviso un aneddoto prezioso: “Al cinema Africa vendevo i gelati. Ma prima ancora, da ragazzino, venivo a vederci i film. All’epoca si chiamava Apollo. Per un periodo, la domenica, ci fecero anche i matinée. Ricordo ancora gli incontri con Benigni e De Crescenzo. Ora sono contento che lo riaprano.”

Queste parole evocano immagini di persone che portavano la merenda da casa, famiglie che facevano uscire i loro bambini per una serata al cinema durante la settimana e momenti indimenticabili con film come Zorro, proiettati anche due volte di fila. Era un’epoca senza smartphone e con poche televisioni, dove il cinema rappresentava un’esperienza di intrattenimento unica.

Il Cinema Apollo ha una storia ancora più affascinante di quanto si potrebbe immaginare. Realizzato nel 1950 dal celebre progettista Morandi, lo stesso creatore degli iconici Augustus e Giulio Cesare, il cinema era un luogo polivalente che ospitava anche spettacoli teatrali. Inoltre, è stato il palcoscenico di memorabili concerti, tra cui quelli di Nino D’Angelo.

Il Parcheggio del cinema

Nonostante non ci siano moltissime notizie, è stata comunicata la possibilità di un parcheggio nelle vicinanze, sebbene tutti i dettagli siano ancora da definire e richiederanno tempo.

Questa iniziativa di riapertura rappresenta una grande opportunità per gli abitanti della zona, poiché non dovranno più spostarsi per godere del cinema, eliminando così la necessità di recarsi nelle altre sale della capitale.

In un’epoca in cui le piattaforme di streaming dominano l’industria dell’intrattenimento, questa notizia è sicuramente un raggio di speranza per gli amanti del cinema.