Quando pensiamo a una città d’arte, Roma appare quasi sempre come la regina indiscussa, con il suo patrimonio millenario e la sua aura senza tempo. Eppure una nuova classifica internazionale dedicata alle città più straordinarie per cultura e creatività ha ribaltato le aspettative: la Capitale italiana, pur restando tra le grandi protagoniste mondiali, non entra nemmeno sul podio. A guidare la Top 3 sono infatti altre destinazioni capaci di unire storia, eventi e innovazione. Tra queste spicca anche un’altra città del nostro Paese, che con la sua bellezza rinascimentale e la vivacità contemporanea conquista un sorprendente secondo posto. Ma chi c’è al primo? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Roma segreta e gratis: 5 luoghi che puoi visitare senza spendere un euro

Photo Credits: Shutterstock