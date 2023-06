Quali sono a Roma i quartieri più ricchi e quelli più poveri? Ecco una lista dei redditi medi delle persone che vivono nella Capitale

Roma è una delle città più grandi d’Italia e vista la sua grandezza le disuguaglianze sono evidenti soprattutto per quanto riguarda i redditi e di conseguenza i costi degli affitti e delle vendite delle case o strutture di diverso tipo. Ecco quali sono i quartieri più ricchi e quelli più poveri della Capitale secondo gli ultimi dati risalenti all’anno 2021.

Secondo quanto riporta Sky Tg24, il reddito complessivo della città eterna è pari a 25 990 euro.

Roma, quali sono i quartieri più ricchi della Capitale?

E’ stata stilata una classifica del reddito della Capitale divisa per CAP ed è emerso che la zona più ricca sarebbe quella dei Parioli con un reddito medio pari a 72.090 euro.

Le zone con un reddito medio alto sono:

Parioli 72.090 euro

Via del Corso/Barberini/Via Veneto 67.045 euro

Corso Italia/Corso Trieste 59.470 euro

Area Montecitorio/Palazzo Madama fino al Circo Massimo 59.103 euro

Vaticano (cap 00193) 56.082 euro

Tor di Quinto/Corso Francia 51.553 euro

Quali sono i quartieri più poveri della Capitale?

La zona più povera e con un reddito pari a 16.392 euro è Ostia Antica.

I quartieri che rientrano in tale categoria sono:

Ostia Antica 16.392 euro

Tor Vergata/Tor Bella Monaca/Rocca Cencia-Villaggio Prenestino 19.043-18.970 euro

Municipi attraversati dalla Colombo 25.000/32.000 euro

La situazione è cambiata notevolmente rispetto a qualche anno fa, infatti, se facciamo riferimento ai dati del 2019 è possibile notare che la differenza è evidente. Il divario è sempre più accentuato ed avere uno stile di vita idoneo alla città risulta sempre più difficile, non a caso le persone tendono a preferire la campagna o i paesi più piccoli rispetto ad una metropoli come Roma e molti romani si allontanano non solo dal caos della città ma dalle spese continue che offre.

