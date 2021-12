Roma, quartiere Flaminio: apre Junsei Sushi Restaurant

A dieci anni dall’apertura del primo ristorante a Testaccio, ha da poco aperto il quarto Junsei Sushi Restaurant . Situato in Viale del Vignola 9 a pochi passi dall’incrocio con la storica Via Flaminia e a metà strada tra Piazzale Ponte Milvio e Piazza del Popolo, ambisce a divenire sia un valido e strategico punto di interesse enogastronomico per i tanti frequentatori dell’Auditorium Parco della Musica, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e il Teatro Olimpico, che ristorante giapponese di fiducia per i residenti del quartiere.

Il nuovo arrivato nella famiglia Junsei, insieme al Junsei Sushi Bar al Salario Center e il Junsei Sushi Garden presso il bistrot Vivi Le Serre, nasce con l’obiettivo di far vivere un’autentica esperienza della cucina giapponese, in un’atmosfera accogliente e rilassata.

In cucina è stato selezionato un team di professionisti con alle spalle anni di esperienza a diretto contatto con i migliori sushimen e chef giapponesi. Il risultato è una carta ampia e variegata che non comprende solo sushi ma anche noodles, riso, udon, piatti caldi di carni e pesce, dolci superlativi e ottime birre e sakè. A questo si aggiunge un tocco di novità come la presenza di carpacci e crudi freschissimi preparati ogni giorno al momento, lasciati il più possibile in purezza per apprezzarne al meglio tutte le qualità organolettiche: crostacei, ostriche, carpacci e tartare saranno infatti sempre presenti sul menu.

Per quanto riguarda il sushi, tutto viene realizzato con prodotti freschissimi e di assoluta eccellenza: salmone, tonno, gamberi ma anche ricciola, astice, spigola, anguilla, capasante, carne wagyu impreziosiscono nigiri, gunkan, inari, chirashi e sushirolls.

Unici e da provare i nuovi Uramaki Ginza con ricciola scottata, tartare di gamberi rossi, avocado, salsa di miso allo yuzu, scaglie d’oro, caviale e gli Uramaki Toro Black Truffle con tartare di ventresca, cetriolo, avocado, fettine di ventresca di tonno e tartufo nero.

Nella sezione riso e noodles non possono mancare Yakimeshi, Yakisoba e Yakiudon con carne, pesce e in versione vegetariana, ma anche Soba e Udon in brodo che insieme alle tempure e ai piatti Donburi sono perfetti per la stagione più fredda.

In cucina la creatività dei cuochi Junsei si esprime al massimo in piatti come il Sake Teriyaki (salmone alla piastra in salsa teriyaki con purea di patate), il Miso Black Cod (merluzzo nero dell’alaska marinato nel miso), o la carne di Wagyū alla piastra.

Impossibile poi non chiudere la degustazione con uno dei dessert espressi: dai classici Dorayaki ai Mochi gelato, dal Tiramisu al the verde al Sorbetto allo yuzu e altre interessanti proposte del giorno.

Completa il menu una carta di vini italiani e dal mondo, con ampia selezione di champagne, birre, sakè, gin e whiskey giapponesi.

All’interno è possibile ammirare l’arte della preparazione del sushi dal suggestivo bancone a vista. La sala (n. 48 coperti) accoglie gli ospiti in un delicato connubio tra bagliori dorati e blu intenso. Il morbido velluto delle poltroncine fa risaltare il calore del parquet e allo stesso modo contrasta piacevolmente con l’effetto ruvido delle pareti. Alla sala interna si aggiunge un gradevole dehor (n. 24 coperti) sull’elegante e nobile Viale del Vignola.

Per chi lo desidera saranno ovviamente attivi i servizi on-line di delivery – con mezzi 100% elettrici e in tutta Roma, oltre che il take away. I clienti possono inoltre sottoscrivere l’iscrizione alla Junsei Card per poter accedere in maniera privilegiata a offerte e promozioni dedicate.

L’apertura di questo nuovo locale non fa che confermare la mission ultima di Junsei: regalare ai propri ospiti la possibilità di vivere un’esperienza gastronomica giapponese autentica ma calata in un contesto urbano, rispettando le tradizioni, senza rinunciare ad una accurata selezione di alimenti freschissimi, alla sapiente lavorazione delle materie prime e alla ricerca di delicati equilibri, con un servizio informale ma impeccabile.

Non a caso Junsei in giapponese significa puro e genuino.

Junsei Sushi Restaurant

Viale del Vignola 9, Flaminio

Tel:06 69454037

Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena

Lun-ven 12-15; 18-23

Sab-Dom 12-16; cena 18-23

Asporto e consegne a domicilio sempre attive.

Gli altri locali Junsei:

Junsei Sushi Restaurant

Via Galvani 69, Testaccio

065754012

Junsei Sushi Bar presso Salario Center

Via Salaria 665, Roma

0639740759

Junsei Sushi Garden presso Vivi Le Serre

Via Decio Filipponi 1, Monte Mario