A Roma, la “Fascia Verde” è un’area specifica della città all’interno della quale vengono applicate limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti, soprattutto durante i blocchi antismog.
I confini della Fascia Verde sono più ampi rispetto all’anello ferroviario e includono:
-
Gran parte del territorio dentro il Grande Raccordo Anulare (GRA), escludendo le aree più periferiche.
-
Zone come l’EUR, Monteverde, Trastevere, San Giovanni, Montesacro, Parioli, Prati, e altre aree centrali e semicentrali.
⚠ Non comprende:
-
L’autostrada Roma-Fiumicino
-
Il Grande Raccordo Anulare stesso
-
Le zone più esterne come Acilia, Casal Palocco, Ostia, e molte zone al di fuori del GRA
Come sapere esattamente se sei dentro la Fascia Verde?
-
Puoi consultare la mappa ufficiale interattiva sul sito di Roma Mobilità:
👉 Mappa Fascia Verde Roma Mobilità
Blocco traffico e chi può circolare:
-
Il blocco riguarda principalmente veicoli più vecchi e inquinanti (benzina Euro 0-2, diesel Euro 0-4, a seconda delle giornate).
-
Auto ibride, elettriche, metano/GPL recenti, e molte Euro 6 possono circolare.
