Dopo l’evento meteoclimatico del 3 giugno 2026 che ha colpito diverse aree della città, il Municipio III di Roma avvia un intervento di pulizia straordinaria delle strade per ripristinare sicurezza e decoro urbano.
L’operazione è programmata per mercoledì 10 giugno 2026, a partire dalle ore 7.30 fino al termine dei lavori, e comporterà modifiche alla viabilità con chiusure temporanee e divieto di sosta.
Strade interessate dalla pulizia straordinaria
Per consentire gli interventi sarà necessario rimuovere tutti i veicoli parcheggiati nelle seguenti vie:
- Via Val di Non
- Via Valsavaranche
- Via Val Maggia
- Via Val Pusteria
- Via Val d’Ala
Le strade saranno chiuse al traffico per tutta la durata delle operazioni.
Interventi dopo il maltempo
L’intervento si rende necessario a seguito dei danni provocati dal forte evento atmosferico che ha interessato il territorio il 3 giugno. La priorità, spiegano le autorità municipali, è il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la rimozione di detriti e materiali accumulati.
Avviso ai cittadini
Il Municipio III invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a spostare i veicoli in tempo utile per evitare sanzioni e facilitare le operazioni.
Le autorità ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione dei disagi temporanei legati ai lavori.