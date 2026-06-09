Dopo l’evento meteoclimatico del 3 giugno 2026 che ha colpito diverse aree della città, il Municipio III di Roma avvia un intervento di pulizia straordinaria delle strade per ripristinare sicurezza e decoro urbano.

L’operazione è programmata per mercoledì 10 giugno 2026, a partire dalle ore 7.30 fino al termine dei lavori, e comporterà modifiche alla viabilità con chiusure temporanee e divieto di sosta.

Strade interessate dalla pulizia straordinaria

Per consentire gli interventi sarà necessario rimuovere tutti i veicoli parcheggiati nelle seguenti vie:

Via Val di Non

Via Valsavaranche

Via Val Maggia

Via Val Pusteria

Via Val d’Ala

Le strade saranno chiuse al traffico per tutta la durata delle operazioni.

Interventi dopo il maltempo

L’intervento si rende necessario a seguito dei danni provocati dal forte evento atmosferico che ha interessato il territorio il 3 giugno. La priorità, spiegano le autorità municipali, è il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la rimozione di detriti e materiali accumulati.

Avviso ai cittadini

Il Municipio III invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a spostare i veicoli in tempo utile per evitare sanzioni e facilitare le operazioni.

Le autorità ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione dei disagi temporanei legati ai lavori.