Dopo l’evento meteoclimatico del 3 giugno 2026 che ha colpito diverse aree della città, il Municipio III di Roma avvia un intervento di pulizia straordinaria delle strade per ripristinare sicurezza e decoro urbano.

L’operazione è programmata per mercoledì 10 giugno 2026, a partire dalle ore 7.30 fino al termine dei lavori, e comporterà modifiche alla viabilità con chiusure temporanee e divieto di sosta.

Strade interessate dalla pulizia straordinaria

Per consentire gli interventi sarà necessario rimuovere tutti i veicoli parcheggiati nelle seguenti vie:

  • Via Val di Non
  • Via Valsavaranche
  • Via Val Maggia
  • Via Val Pusteria
  • Via Val d’Ala

Le strade saranno chiuse al traffico per tutta la durata delle operazioni.

Interventi dopo il maltempo

L’intervento si rende necessario a seguito dei danni provocati dal forte evento atmosferico che ha interessato il territorio il 3 giugno. La priorità, spiegano le autorità municipali, è il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la rimozione di detriti e materiali accumulati.

Avviso ai cittadini

Il Municipio III invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a spostare i veicoli in tempo utile per evitare sanzioni e facilitare le operazioni.

Le autorità ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione dei disagi temporanei legati ai lavori.