Roma verso il miglioramento: diminuiscono le segnalazioni e aumentano i mezzi e servizi per i cittadini, Ama in ripresa su tutti i fronti

Nell’ultimo periodo Roma sta diventando una città sempre più bella sotto ogni punto vista. Secondo quanto riferito sul sito di Roma Capitale, sarebbero diminuite le segnalazioni da parte dei cittadini riguardo ai servizi: più mezzi disponibili, più rifiuti gestiti e raccolta differenziata in costante crescita.

Roma, ottimo lavoro di Ama nel 2025: i dati

Il 2025 è ancora in corso ma già nel primo semestre, i principali indicatori di performance rilevano un miglioramento dei servizi di Ama sul territorio.

I dati elaborati dalle strutture tecniche aziendali per mezzo del sistema U.C.R.O.N.I.A, a partire da oggi sono disponibili su un bollettino periodico mensile che l’azienda dà ai romani attraverso i canali web e social (sito www.amaroma.it , canale whatsapp e pagina Instagram @amaspaofficial).

Entrando nel dettaglio, è possibile notare che nel primo semestre, rispetto al primo semestre 2024, si è verificato un calo del 24,7 % delle richieste di intervento da parte dei cittadini per rifiuti abbandonati su strada, cassonetti pieni o strade sporche. Allo stesso modo è stato registrato un +10,8% di disponibilità dei mezzi operativi (compattatori, spazzatrici, lavastrade, mezzi a vasca). Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti c’è un ampio miglioramento: in questi sei mesi Ama ha gestito il 2,77 % di rifiuti in più e la differenziata è salita al 49, 3 %, un punto in più rispetto al 48,3% del 2024.

Secondo quanto riferito dal Presidente di Ama S.p.A Bruno Manzi, i dati mostrano in che modo l’azienda sta lavorando e quali sono i progetti e gli obiettivi. “Ama vuole essere sempre più trasparente e misurabile da tutti, perché il percorso che mira a fare di Roma un modello di ecosostenibilità ed economia circolare deve coinvolgere tutti”. Ha spiegato.

L’analisi deriva da uno studio di dati puntuali e verificati, rilevati attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie combinate alle procedure operative. Tale procedura è stata possibile grazie alla centrale operativa U.C.R.O.N.I.A., un sistema di monitoraggio di tutti i processi aziendali che Ama, tra i primi operatori del settore, usa nella gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana.

Le parole del Sindaco Gualtieri

Anche il Sindaco Roberto Gualtieri ha affermato di essere soddisfatto di quanto ottenuto finora, confermando che i dati presentati da Ama sono buoni e che sono un punto di partenza per la Capitale.

Il lavoro è ancora molto lungo, “perché Roma merita un servizio all’altezza di una grande capitale europea. Questo sarà possibile con la nuova rete di impianti che stiamo realizzando, che ci farà chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti in casa nostra, trasformando un problema in una risorsa per la città”. Ha spiegato.

