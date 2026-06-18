Torna sabato 20 giugno il Roma Pride 2026, uno degli appuntamenti più attesi della capitale dedicato ai diritti, all’inclusione e alla comunità LGBTQ+. Il corteo attraverserà il cuore di Roma con partenza da Piazza della Repubblica e arrivo in Viale delle Terme di Caracalla.

Secondo le previsioni, alla manifestazione prenderanno parte circa 15mila persone, accompagnate da 30 carri allegorici, in un pomeriggio che si annuncia all’insegna della musica, dei colori e della rivendicazione dei diritti civili.

Il percorso del corteo toccherà alcuni dei luoghi simbolo del centro storico: da Piazza dei Cinquecento a Basilica di Santa Maria Maggiore, passando per via Merulana, via Cavour e fino all’area del Colosseo, per poi proseguire verso Caracalla.

Dal punto di vista della viabilità, la giornata sarà particolarmente complessa. Già dalle 7 del mattino scatteranno i divieti di sosta nelle aree interessate, mentre dalle 13 inizieranno le prime chiusure al traffico. L’arrivo dei partecipanti e dei carri è previsto tra le 13:30 e le 14, con la partenza ufficiale del corteo fissata tra le 15 e le 16.

Le riaperture delle strade inizieranno gradualmente dalle 19, con conclusione prevista intorno alle 20, al termine della manifestazione.

Importanti anche le modifiche al trasporto pubblico locale: saranno infatti 34 le linee Atac deviate o limitate durante il Pride, tra cui H, 3, 16, 40, 51, 60, 64, 70, 75, 81, 85, 87, 90, 105 e 118, con possibili disagi per chi si muove nel centro città.

Il Roma Pride si conferma così uno degli eventi simbolo dell’estate romana, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone per celebrare libertà, uguaglianza e diritti.