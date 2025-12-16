Nel cuore di Roma, c’è un presepe sorprendente: la notte di Natale la Madonna cambia volto, nel passaggio dall’attesa alla nascita di Cristo.

Le festività natalizie, nel cuore di Roma, sono particolarmente sentite anche perché il Vaticano rappresenta il centro della cristianità mondiale. Tra i luoghi simbolo di questo periodo c’è anche un presepe speciale, allestito in Vaticano, che si distingue per un elemento “dinamico”: nella notte di Natale, la Madonna cambia volto. Non si tratta di un semplice espediente scenografico, ma di un gesto profondamente simbolico, pensato per accompagnare visivamente il passaggio dall’attesa alla nascita di Cristo.

La Madonna cambia volto la notte di Natale: il presepe “dinamico” Nacimiento Gaudium in Vaticano

Andiamo con ordine. Il presepe in questione non è quello di Piazza San Pietro, ma Nacimiento Gaudium, la Natività realizzata dal Costa Rica e che sarà inaugurata oggi, 15 dicembre, all’interno dell’Aula Paolo VI, in Vaticano. Si tratta di un’opera ideata dall’artista Paula Sáenz Soto e promossa dalla delegazione costaricana presso la Santa Sede, concepita come presepe “pro-vita” e fortemente catechetico.

Nacimiento Gaudium è un presepe di dimensioni più contenute rispetto a quello di Piazza San Pietro — circa cinque metri di lunghezza — ma ricchissimo di significati. Accanto alle figure tradizionali della Natività, introduce una scelta rara: due immagini intercambiabili della Vergine Maria. Durante l’Avvento, Maria è raffigurata incinta, in attesa della nascita; nella notte di Natale, l’immagine verrà sostituita con quella della Madonna inginocchiata in adorazione del Bambino appena nato.

Il cambiamento non è solo visivo, ma profondamente teologico. L’opera rende tangibile il passaggio del tempo liturgico, mostrando che l’Incarnazione inizia nel grembo materno e si compie con la nascita. In questo modo, Nacimiento Gaudium diventa un presepe decisamente “vivo”, in grado di raccontare il Natale non come una scena fissa, ma come un mistero che si sviluppa nel tempo, invitando i visitatori a riflettere sul valore della vita, dell’attesa e della nascita stessa.

