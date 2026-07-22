A Roma c’è un posto fresco dove sfuggire alla calura estiva, rilassarsi nel verde e ammirare la città da un panorama da sogno.

A Roma l’estate 2026 si sta facendo sentire con giornate torride, temperature elevate e un caldo che rende faticoso persino passeggiare nelle ore centrali. Chi rimane in città non può quindi far altro che andare alla ricerca luoghi ombreggiati nei quali concedersi una pausa, respirare e ammirare la Capitale da una prospettiva speciale. E non tutti sanno che esiste un angolo verde capace di unire refrigerio, tranquillità e una vista da sogno, particolarmente suggestiva quando il sole comincia a calare. Ma qual è il posto più fresco di Roma?

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Il posto più fresco di Roma è Parco Savello, il Giardino degli Aranci

Il luogo ideale per sfuggire almeno per qualche ora alla calura di Roma è Parco Savello, conosciuto soprattutto come Giardino degli Aranci. Si trova sulla sommità dell’Aventino, nei pressi della basilica di Santa Sabina, ed è racchiuso dalle mura dell’antica fortezza appartenuta alla famiglia Savelli.

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Il giardino, che si estende per quasi ottomila metri quadrati, fu realizzato nel 1932 dall’architetto Raffaele De Vico. La disposizione simmetrica degli spazi e il lungo viale centrale, dedicato a Nino Manfredi, conducono direttamente verso il belvedere. Gli alberi di arancio amaro, le zone ombreggiate e la posizione elevata rendono il parco una piacevole meta estiva.

Dal belvedere si apre una delle vedute più affascinanti di Roma: lo sguardo attraversa l’ansa del Tevere e raggiunge la cupola di San Pietro. Si possono riconoscere anche il Gianicolo, l’Isola Tiberina e i templi del Foro Boario.

L’ingresso principale è in piazza Pietro d’Illiria, ma si può accedere anche dal Clivio di Rocca Savella e da via di Santa Sabina. La visita è gratuita e, nei mesi estivi, il giardino rimane aperto fino alle 21.

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