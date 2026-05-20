Quanto costa un posto auto a Roma, a Piazza Navona? Un annuncio comparso in rete fa subito il giro dei social a causa del prezzo altissimo.

Nel pieno centro di Roma, dove anche pochi metri quadrati possono diventare un lusso, c’è un annuncio immobiliare comparso in rete che ha acceso in breve la curiosità dei social: un posto auto in vendita a una cifra da capogiro nella zona di Piazza Navona. Il caso è diventato virale perché racconta, con un’immagine semplice e paradossale, quanto possa pesare la scarsità di spazio nel centro storico della Città Eterna. A colpire gli internauti, infatti, non è stato tanto il fatto che il prezzo sia alto, ma piuttosto il fatto che sia paragonabile a quello di una casa intera.

Roma: il posto auto da 260mila euro in vendita vicino Piazza Navona

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’annuncio di cui stiamo parlando riguarda un posto auto-moto di 13 metri quadrati in via di Santa Maria dell’Anima, a pochi passi da Piazza Navona. Il prezzo richiesto è di 260mila euro. Tradotto: circa 20mila euro al metro quadro. Non un box indipendente, sia chiaro, ma un posto in garage comune, all’interno di un’autorimessa condominiale coperta, al piano seminterrato di un palazzo signorile. E che costa praticamente quanto un appartamento, anche a Roma stessa.

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Tra i servizi indicati compaiono accesso 24 ore su 24, portone automatico, portineria, videosorveglianza cctv e spese condominiali da 20 euro al mese. Dettagli che, in una zona dove parcheggiare può trasformarsi in un’impresa quotidiana, diventano parte del valore.

Il caso è diventato virale perché fotografa una tendenza sempre più evidente: nel centro storico romano, gli spazi privati per l’auto seguono la stessa traiettoria al rialzo del mercato immobiliare. L’offerta è limitata, la domanda resta alta e anche una semplice porzione di autorimessa può raggiungere cifre da appartamento.

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