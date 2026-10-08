A Roma c’è una porta magica che non conduce da nessuna parte: la sua storia misteriosa affascina chi vuole scoprire i segreti nascosti della Capitale.

Tra i mille misteri che avvolgono o nei quali è immersa la Capitale, ce n’è uno particolare: una porta magica che a prima vista sembra quasi un normale passaggio, ma che in realtà non conduce da nessuna parte. Ma perché esiste questo uscio senza destinazione? La sua storia è avvolta nel mistero e continua a incuriosire chi ama cercare i lati meno conosciutidi Roma. Per scoprirla bisogna infatti fermarsi, osservare e lasciarsi guidare da un enigma che arriva dal passato.

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Roma: la Porta Alchemica e la villa scomparsa, tra la leggenda dell’oro e una misteriosa ricetta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel mezzo dei giardini di piazza Vittorio si incontra la Porta Alchemica, chiamata anche Porta Magica o Porta dei Cieli. È l’unica superstite delle cinque porte di Villa Palombara, residenza del marchese Massimiliano Savelli Palombara, ed è stata costruita nella seconda metà del Seicento.

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Il suo proprietario coltivava la passione per alchimia ed esoterismo, condivisa con Cristina di Svezia, della cui corte romana faceva parte. La porta è oggi incastonata in un muro, alle spalle dei Trofei di Mario, e affiancata da due statue del dio egizio Bes, rinvenute durante gli scavi del Quirinale alla fine dell’Ottocento.

Secondo la leggenda, nel 1680 il marchese ospitò un viaggiatore, forse il medico alchimista Francesco Borri. Durante la notte l’uomo cercò nel giardino un’erba capace di produrre oro ma al mattino era scomparso, lasciando dietro di sé alcune tracce del metallo prezioso e diversi manoscritti enigmatici.

Palombara, convinto che custodissero il segreto della pietra filosofale, fece incidere i simboli sulla porta, sperando che qualcuno riuscisse a interpretarli. È per questo che gli stipiti sono pieni di cerchi, segni planetari e iscrizioni latine ed ebraiche, tra le quali il sigillo di Salomone.

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