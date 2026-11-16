A Roma c’è un ponte che lega Carlo Magno, papa Leone III e una passerella di legno: una storia sorprendente che attraversa i secoli.

I ponti di Roma sono uno dei tanti segnali dell’immensità della città, ma sono molto più di un collegamento tra due sponde: riescono spesso a unire secoli di storia. Tra questi ce n’è uno che custodisce un sorprendente intreccio che lega una passerella di legno a Carlo Magno e a Papa Leone III. Un racconto medievale, sospeso tra personaggi della storia di Roma e l’architettura, per una storia che non tutti conoscono.

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Il ponte di Roma sul quale, secondo la tradizione, si incontrarono Carlo Magno e Leone III

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando di Ponte Nomentano, lungo l’antica via Nomentana, dove la strada attraversava l’Aniene ai piedi di Monte Sacro. La sua origine risale, secondo gli studi sui materiali, a un periodo compreseo tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C.

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Ma la vicenda più affascinante è legata all’anno 800 d.C.: secondo la tradizione, proprio qui papa Leone III incontrò Carlo Magno, giunto a Roma per ricevere la corona imperiale. Un episodio suggestivo, tramandato nei secoli, che rende il ponte molto più di un monumento.

Nel corso dei secoli, il ponte ha attraversato distruzioni, restauri e cambiamenti. Dell’originaria doppia arcata ne resta una, mentre gli archetti laterali risalgono all’VIII secolo. La struttura merlata, dall’aspetto quasi fiabesco, fu realizzata nel Quattrocento durante gli interventi voluti da papa Niccolò V, dopo i danni delle guerre tra Goti e Bizantini.

La novità più recente è arrivata nel settembre 2026, con il ripristino della storica passerella pedonale in legno sulla parte superiore del ponte, nel rispetto delle sue caratteristiche storico-architettoniche.

Photo Credits: Shutterstock

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